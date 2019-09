Slechts één helft swingt Feyenoord in de Kuip

Als ADO Den Haag in blessuretijd nog een laatste hoekschop mag nemen, gaat Feyenoord-trainer Jaap Stam maar op de bank zitten. Bijna de volle negentig minuten heeft hij deze zondag langs de zijlijn gestaan. Soms zijn team sturend, dan weer met de handen in de zakken. Nu kan hij niks meer doen – hij weet het. Nog 120 seconden scheiden hem van zijn eerste thuisoverwinning in de eredivisie met Feyenoord.

Dat zijn team überhaupt nog in de problemen is gekomen vanmiddag, mag met recht een wonder heten. In de eerste helft flitst het elftal van Stam, zij het tegen een wel zeer apathisch ADO. Een-tweetjes lukken, de opkomende backs zijn meer op de helft van de tegenstander te vinden dan op de eigen helft, zelfs het één keer raken slaagt nu en dan. Het Legioen is zichtbaar onder de indruk. De Kuip swingt, in ieder geval voor even.

Scorende backs

Dat juist de twee vleugelverdedigers van Feyenoord ervoor zorgen dat de Kuip luttele minuten na de aftrap al mag juichen, is ook niet verwonderlijk. De bedrijvige linksback Ridgeciano Haps, die het vorige seizoen grotendeels miste door blessures, wordt na een voor hem kenmerkende actie vastgehouden in het strafschopgebied. Bij afwezigheid van de geblesseerde Steven Berghuis mag de teruggekeerde rechtsback Rick Karsdorp, die wordt gehuurd van AS Roma, de strafschop nemen: 1-0.

Een doelpunt van Luciano Narsingh en opnieuw een penalty, ditmaal benut door de eveneens naar Rotterdam-Zuid teruggekomen Leroy Fer, zorgen ervoor dat Feyenoord met een ruime voorsprong gaat rusten. De marge van drie had nog veel groter kunnen, nee, moeten zijn.

De zon schijnt boven de Kuip en er is geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord. Zo lijkt het.

Haags kwartiertje

Kort nadat de ADO-supporters, die wederom applaus ontvingen voor de inmiddels bekende maar nog altijd vertederende knuffelactie bestemd voor het Sophia Kinderziekenhuis, het bekende Haags kwartiertje hebben ingeluid, schiet Feyenoord-verdediger Edgar Ié de bal ongelukkig in eigen doel.

Het gevolg van een slordige, gezapige tweede helft. Maar vooral de inleiding van wat later een penibel laatste kwartier van de wedstrijd blijkt. De wervelwind van de eerste helft is gaan liggen. „Het werd sloom en voorspelbaar”, zou trainer Stam later zeggen.

De spanning in de Kuip wordt helemaal voelbaar als Feyenoord-middenvelder Renato Tapia een paar minuten later ook de bal achter doelman Kenneth Vermeer kopt. Met twee eigen goals heeft Feyenoord ADO weer compleet in de wedstrijd geholpen. Een onterechte 3-3 blijft de ploeg van Stam bespaard, opluchting alom bij de Feyenoord-aanhang.

Een wedstrijd met twee helften, door een ploeg met twee gezichten. De kinderziekten van een nieuw te vormen elftal? Zou kunnen. De twee eigen doelpunten exemplarisch voor een zwakke tweede helft? Dat zeker. „Na zo’n goede eerste helft moet je zorgen dat je scherp blijft”, zegt Stam na het duel bij de NOS. „Je moet blijven pushen. Dat lukte ons niet.”

Verandering van strategie

Aanvallend voetbal, intensiteit, veel beweging, het zijn kernbegrippen voor de manier waarop Stam zijn team wil laten spelen. ‘Hoge’ backs, dynamiek en veel kansen creëren. Een verandering van strategie, van denkwijze in de Kuip na de meer verdedigende ingestelde en succesvolle trainer Giovanni van Bronckhorst. Dit Feyenoord kan swingen, „maar die manier van spelen kost veel kracht”, erkent Stam na afloop.

Na de bijna fatale laatste vijftien minuten tegen ADO Den Haag zal de roep om de Argentijn Marcos Senesi misschien nog wel luider klinken in Rotterdam-Zuid. Voor de nieuwe centrumverdediger nog geen minuten deze zondag, wel applaus als hij voor een korte warming-up van de reservebank komt.

Het gebruikelijke, warme welkom voor een miljoenenaankoop, die op de laatste dag van de transferperiode werd overgenomen van de Argentijnse club San Lorenzo. Met zeven miljoen euro werd Senesi in één klap de duurste Feyenoord-aankoop sinds Danko Lazovic in 2003. Nooit eerder gaf de club uit Rotterdam zo’n groot bedrag uit aan een versterking voor de defensie.

De 22-jarige Argentijn Senesi staat in eigen land bekend als een groot talent. Direct na het ondertekenen van zijn vierjarig contract vorige week, keerde hij terug naar Zuid-Amerika om met Jong Argentinië twee interlands te spelen. In dat elftal vormt hij doorgaans het centrum van de verdediging met Ajax-aankoop Lisandro Martinez.

Een belletje van Stam was voor Senesi doorslaggevend in zijn keuze voor Feyenoord. „De trainer heeft mij beloofd te helpen”, zei de Argentijn op zijn eerste persconferentie. „Ik weet wat ik kan en wat er van mij verwacht wordt.”

Defensieve gedaantewisseling

De komst van Senesi moet de voltooiing zijn van de gedaantewisseling van de Rotterdamse verdediging. Stam was na de voorbereiding niet tevreden over de beschikbare centrumverdedigers zoals Jan-Arie van der Heijden, die een kleine maand terug in de rust tegen FC Utrecht werd gewisseld voor nieuwkomer Ié. Die had op dat moment nog geen training in de benen.

Rick Karsdorp volgde als rechtsback de naar de Duitse club 1. FSV Mainz vertrokken Jeremiah St. Juste op en Senesi mag in het hart van de defensie de concurrentie aangaan met Ié en ook aanvoerder Eric Botteghin. Tel hierbij de bijna volledige absentie van linksback Haps tijdens het vorige seizoen op, en de laatste lijn is bijna compleet vernieuwd. Ook doelman Vermeer speelde vorig jaar slechts de helft van de duels. Deze verdediging moet Stam de zekerheid gaan bieden in een team dat vooral naar voren wil.

