Roglic behaalt in Ronde van Spanje eerste eindzege in grote ronde

De Sloveen Primoz Roglic heeft zondag de Ronde van Spanje gewonnen. In de laatste etappe kwam de eindzege van de 29-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma niet in gevaar. Voor Roglic is het zijn eerste eindzege in een grote wielerronde.

De slotetappe, een vlakke rit van 106 kilometer van Fuenlabrada naar Madrid, werd na een massasprint gewonnen door Fabio Jakobsen. De 23-jarige Nederlandse renner van Deceuninck-Quick-Step, die in de Vuelta debuteerde in een grote ronde, won ook al de vierde etappe.

De Spanjaard Alejandro Valverde eindigt in het algemeen klassement als tweede met 2.16 minuten achterstand op Roglic, de Sloveen Tadej Pogacar werd derde. Wilco Kelderman van Team Sunweb is deze Vuelta met een zevende plaats de beste Nederlander.

Onaantastbaar

Roglic was deze Vuelta onaantastbaar. De voormalig schansspringer voerde het algemeen klassement sinds zijn ritzege in de tiende etappe aan. Hij pakte in deze individuele tijdrit veel tijd op zijn concurrenten. Aan het begin van de slotweek was zijn voorsprong op nummer twee Valverde, de enige renner die nog mocht hopen op een klein wonder, uitgegroeid tot 2.48 minuten.

Roglic, die in 2016 voor het eerst meedeed aan een grote ronde, reed de Vuelta voor de eerste keer. Eerder dit jaar eindigde de Sloveen als derde in de Ronde van Italië. Hij deed niet mee aan de Tour de France, waarin hij in 2018 vierde werd.

Succesvol jaar Jumbo-Visma

Ook voor Team Jumbo-Visma is het de eerste eindzege in een grote wielerronde. De Nederlandse ploeg beleeft een zeer succesvol jaar met podiumplaatsen in alle drie de grote rondes en acht etappezeges. Naast de podiumplaats van Roglic in Italië werd Steven Kruijswijk afgelopen zomer derde in de Tour de France.

De Vuelta begon voor Jumbo-Visma nog met een valpartij in de openingsetappe. Veel renners kwamen in de ploegentijdrit ten val omdat het wegdek ineens nat was, vermoedelijk door een lekkend plastic zwembadje. Steven Kruijswijk moest daardoor tijdens de vierde etappe met knieklachten afstappen.