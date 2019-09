‘Nederlander (66) vermist bij overstromingen in Spanje’

Een 66-jarige Nederlandse man is vermist geraakt bij overstromingen in het zuidoosten van Spanje. Verschillende Spaanse media melden dat de man zondagmiddag in Dolores, in de provincie Alicante, is meegesleurd door het water. Het gebied wordt al enkele dagen geteisterd door noodweer.

De Nederlander zou tijdens een wandeling met vrienden en familie in hevig stromend water zijn gevallen. De zoekactie van de Spaanse autoriteiten zou zich richten op een groter gebied omdat de man enkele kilometers kan zijn meegesleurd door het water. Het is onduidelijk of de man in het gebied woont, of dat hij een toerist is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was zondagavond niet bereikbaar voor een toelichting.

In het zuidoosten van Spanje zijn de afgelopen dagen overstromingen ontstaan door hevige regenval. Daarbij zijn zes mensen omgekomen en zeker 3.500 mensen geëvacueerd. Vooral het oosten van Andalusië en het gebied rond de steden Valencia en Murcia zijn zwaar getroffen. Het leger is ingezet om noodhulp te verlenen.

