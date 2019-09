Halsema: deel ambtswoning is privé

De onthullingen over het wapen waarmee de zoon van burgemeester Femke Halsema in juli gearresteerd werd, hebben tot onrust geleid in de Amsterdamse politiek en ambtenarij. Op het stadhuis is het nieuws een bevestiging van iets waar al langer twijfels over bestaan: het gebrek aan bestuurlijke ervaring bij Halsema – en aan professionaliteit bij haar directe werkomgeving.

In een interview met NRC vertelde Halsema’s partner, filmproducent Robert Oey, afgelopen weekend dat het wapen afkomstig was van hem. Het ging om een echte, onklaar gemaakte revolver die hij als rekwisiet had gebruikt op een filmset. Het lag tien dagen in de ambtswoning, verstopt in een lade, alwaar zijn zoon het vond. Volgende week wordt Oey door de politie verhoord vanwege verboden wapenbezit.

Oey zei ook dat hij niet kon uitsluiten dat er nog meer wapens in de ambtswoning liggen. „Want ik heb dozen [op zolder, red.] waar allemaal gereedschap in zit, tot en met een Japans mes. [...] Al dat soort dingen zit nog in koffers. En weet ik veel wat allemaal nog meer.”

Halsema was niet op de hoogte van de aanwezigheid van het wapen in de woning, aldus Oey in het interview: hij vertelde zijn vrouw er pas over op de avond dat hun zoon werd gearresteerd. Als dat klopt, is het een belangrijk feit. Maar het roept meteen een andere vraag op. Als Halsema inmiddels wél wist van de betrokkenheid van haar man – en de ambtswoning – op het moment dat de arrestatie van haar zoon half augustus uitlekte via De Telegraaf, waarom deed ze daar dan geen melding van in de open brief aan alle Amsterdammers die ze dezelfde ochtend publiceerde?

Op die vraag had Oey het volgende antwoord: het was een afweging van Halsema zelf, waar hij niet bij betrokken was. Ze schreef de brief ’s nachts op hun vakantieadres op haar smartphone, terwijl hij op één oor lag. „Ik ken mijn rol in dit soort gevallen. […] Dan ben ik geen factor van belang meer – en dat snap ik ook.”

Halsema zelf wil vooralsnog geen antwoord geven op de vraag. Wel liet ze dit weekend via haar woordvoerder weten dat ze het huis aan de Herengracht beschouwt als „een privéwoning”. „Dat dit appartement zich op de bovenste verdieping bevindt van de ambtswoning, maakt het privéleven van de inwoners niet tot onderwerp van het publieke en politieke debat.” Ook zei ze dat er geen andere verboden wapens in de ambtswoning liggen, zoals Oey in het interview had gesuggereerd.

Een andere kwestie laat Halsema eveneens onbeantwoord: waarom schreef ze in haar open brief dat het om een „(verboden) nepwapen” ging, terwijl ze volgens haar man inmiddels wist dat het ging om een écht wapen – zij het onklaar gemaakt? Het bezit van een echt wapen zonder certificering kan strafbaar zijn, zeggen juristen.

Op deze en andere vragen zal Halsema binnenkort antwoord moeten geven in de Amsterdamse gemeenteraad. Die wil nu toch – op instigatie van oppositiepartijen VVD en FVD – een debat met haar. „Ik vond dit altijd een privékwestie”, zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot. „Maar op het moment dat een – weliswaar onklaar gemaakt – wapen zich bevindt in de ambtswoning en de heer Oey zegt dat daar misschien ook nog wel een Japans mes ligt, dan is het geen privékwestie meer.” Halsema heeft laten weten dat zij „uiteraard” de vragen in de raad zal beantwoorden.

Van de raad zal Halsema in eerste instantie weinig te duchten hebben. De meeste partijen gaven dit weekend aan haar te blijven steunen, of de kwestie nog steeds als een privézaak te beschouwen. Halsema geniet bij een ruime meerderheid veel krediet.

De impact van deze nieuwe wending zal de burgemeester met name voelen in het bestuurlijk apparaat. Direct betrokkenen in en om het stadhuis lieten dit weekend tegen NRC hun verbazing blijken over de gang van zaken. Waarom heeft niemand in Halsema’s werkomgeving indringende vragen gesteld over de herkomst van het wapen, zoals Oey in het interview zegt? Waarom gaf Halsema toen én nu niet volledige openheid van zaken? Er zijn nog vragen te over – en niet alleen voor de gemeenteraad.

