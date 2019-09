Gewonden door auto die publiek inrijdt bij autocrosswedstrijd

Zeker vier mensen zijn zondag gewond geraakt toen een automobilist het publiek inreed bij een autocrosswedstrijd in het Brabantse Leende, ten zuiden van Eindhoven. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zij houdt er rekening mee dat er opzet in het spel is. Een 17-jarige vrouw uit Veghel en een 21-jarige man uit Reuver zijn aangehouden. De twee zaten samen in de auto.

Het zou gaan om een racewagenbestuurder die tijdens de prijsuitreiking rond 17.15 uur het publiek inreed. De politie vermoedt dat een uit de hand gelopen ruzie die aan het incident vooraf ging, mogelijk de oorzaak is.

Het publiek keerde zich tegen de twee inzittenden. Agenten moesten op een rij staan om het publiek op afstand te houden en de twee aan te houden. De verkeersongevallendienst doet onderzoek. Twee mannen, een vrouw en een jongetje zijn gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Ook heeft het ambulancepersoneel nog drie anderen onderzocht.