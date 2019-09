Feyenoord wint ondanks eigen doelpunten met 3-2 van ADO

Feyenoord heeft zondag zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen behaald. De Rotterdammers wonnen de wedstrijd tegen ADO Den Haag met 3-2 en stijgen naar de zevende plaats in de eredivisie.

De doelpunten van Feyenoord vielen alle drie in de eerste helft. Na zes minuten opende Rick Karsdorp uit een strafschop de score in de Kuip. Een kwartier later maakte Luciano Narsingh de tweede goal en in de 33ste minuut benutte ook Leroy Fer een strafschop.

In de slotfase van de wedstrijd werd het spannend door twee eigen doelpunten van Feyenoord. Een kwartier voor tijd passeerde eerst verdediger Edgar Ié met een halve omhaal zijn eigen doelman Kenneth Vermeer. Zes minuten later scoorde ook Renato Tapia met een kopbal aan de verkeerde kant.

Duizenden knuffels

Supporters van ADO Den Haag gooiden in de twaalfde minuut vanuit het uitvak op de tweede ring duizenden knuffels naar beneden. De knuffels waren bedoeld voor honderden jonge patiënten van het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis, die op de tribune onder het vak met Haagse supporters zaten. De ‘knuffelregen’ duurde bijna een minuut en werd met luid applaus ontvangen.

Feyenoord heeft na vijf wedstrijden negen punten en heeft dit seizoen nog niet verloren. Ajax en PSV zijn na zes speelrondes gedeeld koploper met dertien punten, Ajax met een beter doelsaldo. De Amsterdammers wonnen zaterdag thuis met 4-1 van sc Heerenveen, de Eindhovenaren versloegen in eigen stadion Vitesse met 5-0.