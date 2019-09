De belegger is even klaar met ‘eenhoorns’ voeren

Veel marktanalisten waren op 16 september 2018 vol goede moed. De beursgang van muziekplatform Spotify was een groot succes geweest. Een aandeel kostte meer dan 180 dollar: bijna 30 procent boven de introductiekoers.

Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar beursgangen van andere unicorns: jonge bedrijven die dankzij privaat kapitaal tot een waarde van meer dan een miljard dollar groeiden. Wanneer beleggers de namen Uber, Lyft, Airbnb en Slack hoorden, verschenen in hun ogen direct dollartekens.

Inmiddels zijn we een jaar en diverse beursgangen verder en lijkt van het enthousiasme over de eenhoorns nog maar weinig over. Naast winstgevende beursgangen van Beyond Meat en Pinterest beheerste vooral het verlies bij de introducties van Uber en Lyft het nieuws: voor beide waren de verwachtingen hoog, maar nog hoger waren de verliezen bij hun beursintroductie. Het aandeel Spotify staat ondertussen lager dan de introductieprijs, en techbedrijf Slack kwam zelfs nooit boven de introductiekoers van 20 juni uit. Opmerkelijk, want terwijl de aandelenkoersen van unicorns daalden, klom de algehele beursindex juist.

Rond de verwachte beursgang van Airbnb is het al maanden stil. Ook The We Company – bekend van WeWork, dat kantoorruimte aan start-ups verhuurt – lijkt terug te krabbelen van een beursgang. Het al gepubliceerde prospectus ten spijt.

Zijn de unicorns dan echt zo uit de gratie geraakt bij beleggers? „Het verschilt per onderneming. Het ligt vooral aan de winstverwachting die beleggers zien”, zegt beleggingsspecialist Wubbe Bos van onlinebroker LYNX.

Bos noemt Uber en Lyft als voorbeeld; ze hebben grote delen van de taximarkt in handen, maar maken per ritje nog altijd verlies. „Een bedrijf als Uber was natuurlijk erg lang in handen van private equity-partijen en hedgefondsen, die veel waarde hechten aan snel opbouwend marktaandeel en minder kritisch kijken naar winstgevendheid op de korte termijn”, aldus Bos. „Maar voor beleggers is dat een ander verhaal. Die willen zekerheid dat een bedrijf niet over twee jaar zijn hand moet ophouden en nieuwe aandelen gaat uitgeven.”

De eenhoorns, vaak ondernemingen die uit zijn op revolutie in hun sector, proberen met grote ideeën en vergezichten beleggers te overtuigen. De heilige gralen der eenhoorns zijn Alphabet (Google), Facebook, Amazon en Apple, die de beloften meer dan waarmaakten.

En hier zit volgens fondsbeheerder Andrew Evans van Schroders ook de pijn. In een analyse schetst hij hoe we geneigd zijn recent succes te onthouden. „Het is menselijk om de winnaars in het leven te onthouden (…) en toch zijn er honderden techbedrijven, zoals eToys.com, Pets.como en Webvan.com, die faalden en spoorloos zijn gezonken.”

Ook WeWork-topman Adam Neumann wist ruim 13 miljard dollar los te krijgen van private investeerders. Het prospectus van WeWork bleek doorspekt met vergezichten over winstgevendheid (het woord ‘toekomst’ komt maar liefst 221 keer voor) maar hoe dat precies ging gebeuren, dat werd analisten niet helder. Wat wel duidelijk is: in de eerste zes maanden van 2019 stond er een verlies van 690 miljoen dollar in de boeken.

Het gevolg laat zich raden. Waar WeWork in zijn laatste investeringsronde nog 47 miljard dollar wilde ophalen, mikt het volgens persbureau Bloomberg nu op een beurswaarde van nog slechts 18 miljard. Analist Bos denkt dat het alles te maken heeft met een tegenvallend economisch momentum. „Om beleggers enthousiast te krijgen voor dit soort beursgangen, moet er een soort euforie heersen in de markt. Nu worden vage en onzekere verhalen afgestraft.”