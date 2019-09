Anne Wenzel wint bokspartij van directeur Stedelijk Museum Schiedam

De boksmatch in het Stedelijk Museum Schiedam tussen Deirdre ‘Dynamite’ Carasso, directeur van het museum, en internationaal gerenommeerd beeldhouwster Anne Wenzel is gisteravond gewonnen door Anne Wenzel. Zowel Carasso (1971) als Wenzel (1972) maakten van hun opkomst in de boksarena een groots spektakel, met vlagvertoon, imponerende schijngevechten en snoeiharde muziek. ‘Fuck the dictator’, had Wenzel op haar vlag, haar bokstenue en de kleding van haar assistenten laten borduren.

Anne Wenzel is de winnaar van het gevecht Foto Aad Hoogendoorn

Tijdens drie rondes van twee minuten sloeg Carasso – aangemoedigd door een enthousiast publiek dat vooral ‘stompen!’ riep - danig van zich af. Zij toonde zich met name op technisch vlak de sterkere. Wenzel echter won op kracht, energie en een mentaliteit van, zoals zij het zelf uitdrukte, „gewoon erop los”. Wenzel wint met de match een verdieping in het museum waar zij carte blanche krijgt.

