44 lichamen geïdentificeerd uit massagraf Mexicaanse put

Forensisch onderzoekers hebben 44 lichamen kunnen identificeren in een massagraf in een put in de Mexicaanse deelstaat Jalisco. In het graf werden eerder deze maand 119 zwarte zakken met lichaamsdelen gevonden. Dat meldt de Britse omroep BBC zondag.

De menselijke resten werden ontdekt nadat omwonenden hadden geklaagd over de stank. Omdat de lichamen in stukken gesneden waren duurde het even voor de autoriteiten wisten om hoeveel mensen het ging. Ook nu zijn nog niet alle lichaamsdelen geïdentificeerd.

Drugskartels

De regio Jalisco is berucht vanwege de gewelddadige drugskartels die er actief zijn. Met enige regelmaat worden er massagraven aangetroffen. De put betreft de grootste vondst dit jaar. In mei werd er drie massagraven met in totaal 35 lichamen aangetroffen.

Het geweld in Mexico lijkt toe te nemen. Vorig jaar werd er een recordaantal moorden gepleegd. Er werden meer dan 33.000 moordonderzoeken geopend, dat is 33 procent meer dan het voorgaande jaar, wat ook een recordjaar was. Tussen 2006 en 2016 zijn er zeker 1.978 geheime begraafplaatsen gevonden, meldt Wall Street Journal.

