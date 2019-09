12 doden door bootongeluk India, 35 mensen vermist

Zeker twaalf toeristen zijn zondag omgekomen door het kapseizen van een rondvaartboot op de Godvari, een rivier in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Er zijn nog 35 mensen vermist. Dat schrijft persbureau AP. Het is op dit moment niet bekend wat het ongeluk heeft veroorzaakt.

De boot was onderweg van de Gandi Pochamma-tempel naar het zuidelijker gelegen natuurgebied Papikondalu, meldt The Times of India (TOI). Volgens de regionale minister van binnenlandse zaken, Mekathoti Sucharita, was deze vaarroute verboden voor toeristenboten vanwege de hoge waterstand op de rivier. Het is niet duidelijk hoe de boot dit verbod heeft weten te omzeilen.

Volgens de Indiase Times waren er zestig gasten en elf bemanningsleden aan boord, allen met de Indiase nationaliteit. Volgens de krant hebben zeventien mensen de ramp overleefd; persbureau AP heeft het over veertien mensen met zwemvesten die gered konden worden vissers.

‘Geen vergunning’

Reddingswerkers en politie zijn met rubberboten aanwezig op de plek van het ongeluk. De minister van toerisme heeft gezegd dat de verongelukte boot geen vergunning had van zijn departement. De hoogste minister van de deelregio Andhra Pradesh heeft aangekondigd dat nabestaanden 1 miljoen roepies (meer dan 12.600 euro) krijgen, meldt TOI.