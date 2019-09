Verdachte van bekladden oorlogsbegraafplaats Mierlo opgepakt

Een 36-jarige man, die ervan verdacht wordt de Britse oorlogsbegraafplaats in Mierlo te hebben beklad met graffiti, is zaterdagochtend gearresteerd. Dat meldt de politie Oost-Brabant. De verdachte werd om 6.15 uur in zijn woning in Mierlo aangehouden. De man wordt zaterdag nog verhoord.

Een dag eerder werd bekend dat de graven, muren en de kapel van de Britse oorlogsbegraafplaats waren beklad met onder meer een groot hakenkruis. Ook stond er op een buitenmuur de tekst ‘MH-17 lie’, en op veel oorlogsgraven waren allerlei Engelse en Nederlandse teksten gespoten. Het was de tweede keer in een week dat de begraafplaats werd besmeurd.

De Mierlo War Cemetery wordt sinds vrijdag schoongemaakt. De politie begon, vlak nadat het vandalisme werd ontdekt, een onderzoek en ook de recherche werd daarbij betrokken.

Op de oorlogsbegraafplaats, die 664 graven telt, liggen veel militairen die rond Eindhoven sneuvelden tijdens de operatie Market Garden in 1944, waarbij een deel van het zuiden werd bevrijd en de geallieerden Arnhem probeerden te bereiken. Dat laatste mislukte. De bekladdingen vallen samen met de herdenking van de bevrijding van Brabant. Op 21 september is het 75 jaar geleden dat Mierlo door de Britten werd bevrijd.