Trump bevestigt dood van ‘nieuwe leider Al-Qaeda’ Hamza bin Laden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag bevestigd dat Hamza bin Laden dood is. De zoon en vermoedelijke opvolger van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden is omgekomen bij een Amerikaanse operatie in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan, zei Trump volgens internationale persbureaus in een verklaring.

Trumps bevestiging komt een maand nadat Amerikaanse media al melding maakten van Bin Ladens dood. The New York Times en tv-station NBC waren getipt door anonieme bronnen binnen de strijdkrachten. Bin Laden zou volgens hen ergens tussen januari 2017 en begin 2019 zijn gedood. Meer details gaven de bronnen niet. Trump en zijn regering wilden toen niet direct op het nieuws reageren. Drie weken later zei minister van Defensie Mark Esper wel dat hij ervan uit ging dat Bin Laden dood is.

De dood van Hamza bin Laden „berooft Al-Qaeda niet alleen van iemand in een belangrijke leidersrol en van de verbinding met zijn vader Osama”, aldus het Witte Huis zaterdag. „Ook de operationele kant van de organisatie wordt erdoor ondermijnd.” Washington geeft geen verdere informatie over de plek, datum en manier waarop Bin Laden is omgebracht.

Hamza bin Laden (midden) op door de CIA vrijgegeven videobeelden. Het is niet duidelijk waar of wanneer de video is gemaakt. Foto EPA

‘Hoogste leider’

Hamza Bin Laden, die vermoedelijk zo’n 28 à 29 jaar is geworden, was volgens westerse inlichtingendiensten een belangrijke figuur bij Al-Qaeda. Vorige zomer zou hij al de nummer twee van de islamitische terreurbeweging zijn geweest. Hij zou het leiderschap binnen handbereik hebben gehad. In zijn verklaring noemt Trump Bin Laden de „hoogste leider” van Al-Qaeda.

In Al-Qaeda-propaganda riep Hamza bin Laden sinds 2016 op tot nieuwe aanslagen op doelen in het Westen, die als wraak moesten dienen voor de dood van zijn vader. Osama bin Laden werd in mei 2011 gedood door Amerikaanse commando’s. Dat was bijna tien jaar na de door hem geplande aanslagen van 11 september, die nog altijd gelden als de dodelijkste terreurdaad aller tijden. Al-Qaeda is in de tussentijd danig verzwakt en voorbijgestreefd door terreurbewegingen als IS.