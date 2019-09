Sidderen met 860 volt

Dé sidderaal bestaat niet. Hoewel Linnaeus al in 1766 schreef over de Electrophorus electricus, hebben Braziliaanse biologen nu ontdekt dat er nóg twee soorten bestaan. Hun ontdekking beschrijven ze deze week in Nature Communications.

En dat niet alleen: ze hebben ook ontdekt dat een van die nieuwe soorten, Electrophorus voltai, stroomstoten tot 860 volt kan genereren: de hoogste elektrische spanning die ooit bij een dier is gemeten. Tot nu toe werd gedacht dat sidderalen elektrische schokken van ‘slechts’ 650 volt konden produceren.

De biologen stelden de soortenrijkdom vast op basis van genetisch onderzoek, maar ook qua uiterlijk zijn de sidderaalsoorten van elkaar te onderscheiden: zo is de kop van Electrophorus voltai eivormig en die van Electrophorus electricus U-vormig.

Naam: sidderaal Wetenschappelijke naam: Electrophorus electricus, en nu ook Electrophorus varii en Electrophorus voltai Leefplek: in rivieren in Zuid-Amerika, zoals de Amazone en de Orinoco, maar ook in kleinere zoetwaterkreken Eet: vissen en kleine zoogdieren Uiterlijk: zwartgrijs, dun en langgerekt Lengte: tot 2,5 meter Opvallend: biologen hebben twee nieuwe sidderaalsoorten ontdekt

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 september 2019