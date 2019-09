‘Saoedi-Arabië draait olieproductie met helft terug na drone-aanval’

Saoedi-Arabië moet zijn olieproductie met de helft terugdraaien als gevolg van een reeks aanvallen met exploderende drones zaterdagochtend op twee grote installaties. Dat melden anonieme bronnen tegenover zowel The Wall Street Journal als de persbureaus Reuters en Bloomberg. De drone-aanvallen waren het werk van Houthi-rebellen uit Jemen.

Als de Saoedische olieproductie daadwerkelijk zo’n gevoelige klap heeft opgelopen, kan dat een grote invloed hebben op de wereldwijde olieprijzen. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco zou door de aanvallen vijf miljoen vaten olie per dag minder kunnen produceren. Dat aantal staat gelijk aan circa 5 procent van de mondiale vraag.

Rookwolken van oliebranden bij Abqaiq. Foto Reuters

Wanneer de schade is hersteld en de productie weer kan worden verhoogd, is nog onbekend. Een bron zegt tegen Bloomberg dat Aramco de productie redelijk snel weer kan opstarten. Volgens een andere bron heeft de top van het concern een spoedvergadering belegd om de situatie te bespreken. Aramco heeft nog geen officiële reactie gegeven op de aanvallen.

Abqaiq

De drones hadden het voorzien op twee olie-installaties van Aramco, in Abqaiq en Khurais. Die eerste is de grootste olieraffinaderij ter wereld. De Houthi’s zeggen dat ze tien onbemande vliegtuigjes hebben ingezet. De exploderende drones veroorzaakten grote branden in de installaties. Die zijn inmiddels onder controle. Volgens de staatstelevisie zijn er geen slachtoffers gevallen, maar een getuige van Reuters heeft meerdere ambulances gezien in Abqaiq.

Houthi-rebellen uit Jemen plegen de laatste tijd vaker aanvallen met drones op Saoedi-Arabië. Ze raakten al eerder doelwitten in de Saoedische olie-industrie, maar zo veel schade als zaterdag richtten de aanvallen niet eerder aan. Saoedi-Arabië voert een coalitie van Arabische en Afrikaanse landen aan die in de Jemenitische burgeroorlog tegen de Houthi’s vecht.

De locaties van de aanvallen: