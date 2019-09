‘PostNL wil groeien in de zorgsector’

PostNL wil de komende jaren met de bezorging van medicijnen, tests en medische apparatuur logistieke taken van de zorg overnemen. Het bedrijf wil bezorgers opleiden om medicijnen te leveren en medische apparatuur bij mensen thuis te bezorgen en installeren. Het is niet de bedoeling dat de bezorgers ook zorgtaken gaan uitvoeren. Dat schrijft dagblad Trouw zaterdag.

Bij patiënten die thuis worden behandeld wil het bedrijf de schakel worden tussen arts, apotheker en patiënt. PostNL heeft daarvoor een afdeling Health opgericht. Volgens het bedrijf kan de overbelaste zorgsector zich straks meer gaan richten op zijn kerntaak. Dat zou een kostenbesparing kunnen betekenen in de zorg, zegt Huub Zijlstra, manager van Health bij PostNL, tegen de krant.

Volgens Zijlstra verdwijnt op den duur de apotheek zoals wij die nu kennen. Zoals PostNL het voor zich ziet, stuurt een (huis)arts in de toekomst het recept naar een centraal adres en kan de patiënt aangeven wanneer hij het medicijn thuis wil ontvangen. De apotheker geeft dan nog wel advies, maar doet dit online of via de telefoon. Door technische ontwikkelingen zouden patiënten volgens PostNL straks meer medische handelingen zelf kunnen verrichten, zoals bloed prikken bijvoorbeeld.

Werknemers moeten wat betreft PostNL dan onder meer verbandmiddelen gaan bezorgen, monitors, medicijndispensers, sensoren voor valpreventie of ecg-apparatuur om de activiteit van het hart te meten. PostNL wil de bezorgers die met dit soort apparatuur gaan werken extra training geven. Het bedrijf is nu al marktleider als het gaat om de levering van medicijnen aan ziekenhuizen. Daarnaast bezorgt PostNL ook monsters voor bevolkingsonderzoeken en medische hulpmiddelen als stoma’s en incontinentieluiers.