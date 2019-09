Oppositie wil debat met Halsema over wapen in ambtswoning

De Amsterdamse gemeenteraadsfracties van FVD, VVD, en de Partij van de Ouderen hebben een debat aangevraagd over het onklaar gemaakte wapen dat in de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) heeft gelegen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Marianne Poot zaterdag tegen NRC. Ze vindt dat de burgemeester in het openbaar verantwoording moet afleggen in de gemeenteraad „over hoelang zij dit wist en of dit wapen in een kluis lag”. Ook oppositiepartijen Partij voor de Dieren en Denk willen dat Halsema uitleg geeft.

In een interview met NRC vertelde de man van de Amsterdamse burgemeester vrijdag dat het verboden wapen waarmee hun 15-jarige zoon afgelopen zomer werd gearresteerd, afkomstig was van hem. Robert Oey, die regisseur is, zegt dat het gaat om een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets. Het wapen lag tien dagen in de ambtswoning, aldus Oey. Halsema hoorde dit kort na de arrestatie van haar zoon, die met het wapen een woonboot op was gegaan en om die reden werd gearresteerd. Robert Oey wacht volgende week een politieverhoor vanwege verboden wapenbezit.

‘Geen privékwestie meer’

VVD-leider Marianne Poot zegt „verbaasd” te zijn over het interview met Oey. „Ik vond dit altijd een privékwestie, maar op het moment dat een - weliswaar onklaar gemaakt - wapen zich bevindt in de ambtswoning en de heer Oey zegt dat daar misschien ook nog wel een Japans mes ligt, dan is het geen privékwestie meer.”

Denk-voorman Mourad Taimounti noemt het „verbazingwekkend” dat Oey „in tijden van wapengekletter in Amsterdam-Zuidoost en wapeninleveracties” zegt dat hij niet precies weet wat er allemaal nog op zijn zolder ligt. Taimounti neemt het Halsema kwalijk dat ze niet eerlijk is geweest over de aard van het wapen. „Halsema wekte eerst de indruk dat het bijna om een speelgoedpistool ging”, zegt hij. „Nu blijkt het een echte revolver die onklaar is gemaakt en eventueel weer gebruikt kan worden.”

Ook fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren vindt het „terecht” dat een debat is aangevraagd. „Op het moment dat de voorbeeldfunctie van de burgemeester in gevaar komt, dan moet je daar als gemeenteraad een debat over voeren”, aldus Van Lammeren. „Bovendien hebben we het hier - als het klopt - over verboden wapenbezit. En de burgemeester is wel de voorzitter van de veiligheidsregio.” Van Lammeren vindt dat Halsema de kans moet krijgen om uitleg te geven. „Is er een vergunning geweest? Was de burgemeester op de hoogte? Was het wapen goed bewaakt?”