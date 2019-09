Nieuwe regering Italië laat schip met migranten toe op Lampedusa

Een schip van een Franse non-gouvernmentele organisatie (ngo) met 82 migranten aan boord mag van de nieuwe Italiaanse regering aanleggen op het eiland Lampedusa. Dat melden internationale persbureaus en hulporganisatie SOS Méditerranée zaterdag. Het besluit lijkt te staan voor een ommezwaai ten opzichte van het beleid van het vorige Italiaanse kabinet, dat zelden een schip met migranten toeliet.

Het vaartuig, de Ocean Viking, pikte de migranten afgelopen week op. Zij dreven in gammele boten op de Middellandse Zee, in een poging vanuit Noord-Afrika Europa te bereiken. Afgelopen donderdag beloofden Frankrijk, Duitsland, Portugal en Luxemburg dat ze elk een deel van de migranten zouden opnemen.

Of schepen van ngo’s die op de Middellandse Zee migranten aan boord nemen voortaan altijd mogen aanmeren in Italië, is niet zeker. Leider van regeringspartij de Vijfsterrenbeweging (M5S) Luigi Di Maio heeft volgens persbureau Reuters gezegd dat de Ocean Viking alleen mag aanleggen omdat andere landen al hadden toegezegd dat ze de migranten zouden opnemen.

‘Vluchtelingenkamp’

De nieuwe regering in Rome, met naast de M5S de centrum-linkse Democratische Partij (PD), heeft beloofd soepeler om te gaan met migranten dan het vorige kabinet van M5S en de rechts-populistische Lega. Vicepremier Matteo Salvini weerde alle schepen van hulporganisaties uit Italiaanse havens. Vorige maand nog lag het schip de Open Arms wekenlang voor de kust van Lampedusa, terwijl de situatie van de 134 migranten aan boord steeds schrijnender werd. Uiteindelijk kreeg de Open Arms van een Italiaanse officier van justitie alsnog toestemming om aan te leggen.

Salvini keurt het toelaten van de Ocean Viking af. „Deze nieuwe regering stelt de havens weer open. Italië gaat weer Europa’s vluchtelingenkamp worden”, schreef hij op Twitter. Minister van Cultuur Dario Franceschini spreekt daarentegen van „het einde van de propaganda die Salvini over de ruggen van wanhopige mensen bedreef”.