Kostbare gouden wc gestolen uit Brits Blenheim Palace

Dieven zijn er zaterdagmorgen in het statige Britse Blenheim Palace vandoor gegaan met een opmerkelijke buit: een massief gouden wc-pot, met een waarde van omgerekend ruim 1 miljoen euro. Van het toilet, een kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan dat in het landhuis werd tentoongesteld, ontbreekt volgens de politie voorlopig ieder spoor. Een 66-jarige man is aangehouden als verdachte.

Het toilet stond nog maar sinds begin deze maand in Blenheim Palace, een achttiende-eeuws kasteel in Oxfordshire dat nu is opengesteld voor publiek. Het werk, getiteld America, werd even voor vijf uur (plaatselijke tijd) meegenomen. „Meerdere daders in minstens twee auto’s” zouden volgens de politie verantwoordelijk zijn voor de diefstal.

De diefstal heeft in het gebouw voor „aanzienlijk schade” gezorgd, aldus de politie. Het toilet was namelijk daadwerkelijk aangesloten op de riolering; bezoekers kregen ieder drie minuten om hun behoefte te doen op de 18-karaats gouden pot. Bij het loskoppelen van het kostbare sanitair is het pand volgens de politie „ondergelopen”. Blenheim Palace is zaterdag dicht gebleven.

‘Niet makkelijk te stelen’

Saillant is dat de oprichter van de stichting achter de kunstexposities in Blenheim Palace, Edward Spencer-Churchill - verre familie van de in Blenheim Palace geboren Winston Churchill - het van tevoren niet nodig vond extra beveiliging te regelen voor America. Het kunstobject zou „niet bepaald makkelijk te stelen zijn”, verklaarde hij begin deze maand tegenover The Guardian:

„Ten eerste zit het aangesloten op het riool. En ten tweede zou een potentiële dief geen idee hebben wie het toilet als laatste heeft gebruikt en wat diegene heeft gegeten. Dus ik ben niet van plan het te laten bewaken.”

De om zijn provocatieve werken bekendstaande Cattelan maakte de gouden wc in 2016 voor het Guggenheim-museum in New York. Kunstkenners zien er een kritiek in op de groeiende economische ongelijkheid. „Wat je ook eet, een lunch van 200 dollar of een hotdog van 2 dollar, het resultaat is hetzelfde, toiletgewijs”, zei Cattelan zelf over zijn werk.

Het gouden toilet had overigens ook op het Witte Huis kunnen staan. President Donald Trump vroeg het Guggenheim in New York twee jaar geleden of hij het schilderij Landschap met sneeuw van Vincent van Gogh mocht lenen. Dat was niet beschikbaar, antwoordde de Trump-kritische hoofdconservator Nancy Spector. Trump mocht wél tijdelijk America in bruikleen nemen. Wat daarop de reactie van het Witte Huis was, in niet bekend.