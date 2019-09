Bovenstebeste Duitsers die Oranjes, maar je mag toch wel erg in de lach schieten als je leest dat Trix een kastenwandje in haar nieuwe paleis kreeg dat 300.000 gulden kostte en dat volgens haar door ons betaald moest worden. Waar was dat koninklijke wandje in godsnaam van gemaakt? Bladgoud? Platina? Tanzaniaans grenadille? En wie heeft het in elkaar gespijkerd? Het eerste elftal van de voetbalclub Barcelona?

Ik weet ook wel dat je Trix toentertijd niet naar een Ikea kon sturen om haar later vloekend en tierend een Billy of een Björn in elkaar te laten flansen. Maar 300.000 gulden voor een zootje planken is toch wel erg gortig. Hoeveel kilometer wand is dat wel niet?

Werd sowieso vrolijk van het bericht dat onze koning onlangs in zijn voor 63 miljoen gerenoveerde stulpje is getrokken en dat wij niet mogen weten hoeveel hij hier zelf aan meebetaald heeft. Waarom eigenlijk niet? Andere uitkeringstrekkers moeten toch ook gewoon verantwoording afleggen? Waarom doet iedereen altijd zo krampachtig en nerveus als het om deze ronduit inhalige familie gaat?

Rutte gaat alle inboedelmysteries uitzoeken en volgens hem treft de koning geen blaam. Volgens mij wel. Die gozer is toch niet oliekoekendom en ziet toch wel als er een paar miljoen binnenkomt die niet klopt? We hebben het niet over duizend euro!

Oké, ik begrijp dat Lex niet de hele dag met zijn baard boven zijn eigen cijfertjes kan hangen, maar op dat niveau stel je toch gewoon iemand aan die daar wel verstand van heeft? Een gesjeesde trukendoos van de KPMG of een andere malafide accountant. Kom op zeg.

Maar het waren wel weer heerlijke artikelen om te lezen in deze krant. Alleen daarom al moet de monarchie gewoon blijven. Om ons gezond te ergeren en heerlijk te amuseren. En daarbij: het is ook weer even tijd voor doodgewone duidelijkheid! Die verwende paleisnesten mogen keihard tot de orde geroepen worden. Dat het nou uit is met dat jarenlange gedram over het wel of niet zelf poetsen van hun Groene Draeckje. Alle Nederlanders zorgen voor hun eigen bootjes, dus jullie ook. Klaar! En we vinden het niet erg dat jullie de koninklijke stapelbedden van ons leasen en we willen ze met plezier onderhouden, maar dan gaan we jullie daar bovenop niet ook nog eens met een paar miljoen sponsoren voor het onderhoud. Dat heet binnen een normaal bedrijf gewoon valsheid in geschrifte. Kortom: opzouten met al die middeleeuwse privileges. Aan de slag hebberds!

Een doodgewone vraag: Waarom kruipt iedereen zo voor deze mensen? Van Agt deed het, Wiegel had er last van, Lubbers helemaal, zelfs Kok bibberde een beetje en Mark doet nu ook steeds raar als het over de poen van Lex & Max gaat. We hebben het over stinkend rijke mensen die hun systematisch bij elkaar gegraaide centen de komende eeuwen met geen mogelijkheid op krijgen. En die voor het vergaren van dit veel te grote kapitaal niets hebben hoeven doen. Uitsluitend vangen! Maar waarom knipt en buigt iedereen zo raar voor die familie? Het zijn doodgewone sprookjesfiguren die af en toe in een gouden koets worden gehesen. En waar Kamerleden aanstellerige hoedjes voor opzetten. Meer niet!

Binnenkort gaat Rutte antwoord geven over de boedelsubsidies en op dat antwoord zitten op dit moment allerhande vuige juristen keihard te broeden. En dat broeden betalen Lex & Max niet. Dat betalen wij. En neemt u van mij aan: na dat antwoord gaat er weinig veranderen. Misschien krijgen ze iets minder vergoed, maar de ten onrechte ontvangen miljoenen van de afgelopen jaren hoeven ze echt niet terug te betalen hoor.

Of ik het erg vind? Ben je gek? Ik gun die mensen hun toneelsubsidie en vermaak me kostelijk met hun aanwezigheid. Daarbij zorgen ze voor meevallers in mijn eigen leven. Ik laat de komende weken in een van mijn paleizen namelijk een boekenwandje timmeren en kreeg gisteren de begroting van de aannemer. Rond de 2000 euro. Terwijl ik op basis van Trix haar smaak uitgegaan was van minimaal drie ton. Heerlijk toch?

