Handboek voor de Prinsjesdagweek

In deze aflevering van Haagse Zaken bereiden we je voor op de tweede week van september: prinsjesdag én de Algemene Politieke Beschouwingen. De plannen die ons volgende week om de oren zullen vliegen zijn voornemens: maar wat komt er uiteindelijk echt van terecht? Philip de Witt Wijnen en Barbara Rijlaarsdam bieden een gids door de stortvloed aan nieuws die komende week op je afkomt én vertellen je wat er van de plannen van vorige jaren is geworden.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

