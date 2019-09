Door de ogen van de toerist

Elke dag wordt haar boot gefotografeerd. De woonboot van Lieza Roben (39) heeft dan ook een paar dingen mee, vanuit de toerist bezien: hij ziet er lekker Amsterdams rommelig uit, ligt op een locatie waar je toch al even stilstond om van het uitzicht te genieten (bij de Magere Brug) en dan spelen er ook nog kinderen achter een net op het dek. En als die op school zijn zit er wel een poes. „Het is dan ook niet vreemd continu onderwerp te zijn van een foto”, schrijft Roben op haar blog op Instagram; „vervelend is het soms wel. Om daarmee om te gaan ben ik vanaf vorige zomer begonnen om toeristen aan te spreken. Ik geef ze een visitekaartje met mijn vraag of ze de foto ook naar mij willen mailen zodat ik via hun ogen een zelfportret kan maken van ons leven op de boot.” Enkele toeristen sturen haar vervolgens inderdaad hun kiekjes van haar ‘typical Dutch houseboat’, waarbij Poes Piraat favoriet lijkt. De foto’s plaatst Roben op Instagram: #mylifethroughtheeyesofatourist. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 september 2019