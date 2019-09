Ajax voorlopig aan kop na 4-1-overwinning op Heerenveen

Ajax heeft met een thuisoverwinning op sc Heerenveen de koppositie in de eredivisie veroverd. De Amsterdammers wonnen zaterdag met 4-1 en behaalden hun vierde overwinning van het seizoen.

Dusan Tadic opende in de 14de minuut de score. Daar had hij wel wat geluk voor nodig: een vrije trap van Klaas-Jan Huntelaar ging via de rug van de Serviër het doel in. Het was voor Tadic het twaalfde thuisduel op rij waarin hij een doelpunt maakte. Acht minuten later scoorde Jens Odgaard voor Heerenveen de 1-1. Even later werd een tweede goal van de Friezen afgekeurd door de VAR.

Het was Ajax dat nog voor rust op voorsprong kwam, dankzij een treffer van Nicolás Tagliafico. In het kwartier na de pauze besliste Ajax de wedstrijd vervolgens definitief: Perr Schuurs scoorde de 3-1 (52ste minuut) en Tagliafico de 4-1 (58ste minuut).

Ajax heeft na vijf wedstrijden 13 punten, twee meer dan voormalig koploper Vitesse. Die club komt zaterdag nog in actie op bezoek bij PSV, de nummer drie op de ranglijst met tien punten. AZ kwam eerder op de avond op gelijke hoogte met de Eindhovenaren door met 5-1 te winnen van Sparta.