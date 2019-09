Wapen van zoon Halsema was afkomstig van vader

Het verboden wapen waarmee de zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema afgelopen zomer is gearresteerd, was afkomstig van zijn vader. Het gaat om een echte revolver die onklaar is gemaakt en die werd gebruikt op filmsets. Voor de arrestatie van Halsema’s zoon lag het wapen tien dagen in de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht. Halsema was hiervan tot kort na de arrestatie niet op de hoogte.

Dat vertelt de partner van Halsema, filmproducent Robert Oey, zaterdag in een interview in NRC naar aanleiding van onderzoek door dit medium. Oey wordt volgende week verhoord door de Amsterdamse politie vanwege verboden wapenbezit.

De minderjarige zoon van Halsema had het wapen bij zich toen hij in juli dit jaar met een groep vrienden voor overlast zorgde op een verlaten woonboot in Amsterdam-Oost. Toen de politie arriveerde, gooide hij het wapen in paniek weg. De jongens werden gearresteerd en later verhoord. Het OM in Haarlem doet onderzoek.

Toen de arrestatie van haar zoon in augustus via De Telegraaf naar buiten kwam, schreef Halsema een open brief aan alle Amsterdammers. Daarin maakte ze geen melding van het feit dat het wapen van haar partner afkomstig was en in de ambtswoning had gelegen. Op de vraag waarom ze dit niet vermeldde in haar brief, wil Halsema desgevraagd niet ingaan.

Oey had de revolver begin juli geleend voor filmopnames, vertelt hij aan NRC. Na het draaien verborg hij het wapen thuis in een lade, waar zijn zoon het vond terwijl zijn vader in het buitenland verbleef. Oey heeft zich niet afgevraagd of het wel verstandig was een wapen in de burgemeesterswoning te bewaren. „Het is mijn wérk. Dat daar een onklaar gemaakt wapen bij hoort, is voor mij volstrekt evident. Een cameralens of een wapen, dat is voor mij precies hetzelfde.”

Oey zegt niet uit te kunnen sluiten dat zich nog meer wapens in de ambtswoning bevinden tussen zijn werkattributen op zolder. „Ik heb verhuisdozen waar allemaal gereedschap in zit, tot en met een Japans mes. Ik heb geen idee wat de wettelijk toegestane lengte van een lemmet mag zijn. Al dat soort dingen zit nog in koffers. En weet ik veel wat allemaal nog meer.”

Reactie Halsema: het recht krijgt zijn loop „Ik schreef de brief als moeder die haar minderjarige zoon moest beschermen, in een uitzonderlijke reactie op onjuistheden in de pers die hem beschadigden. Op dat moment koos ik er bewust voor om publiekelijk uitspraken te doen over een privékwestie. Daar ga ik geen gewoonte van maken. Als burgemeester leg ik elke dag weer verantwoording af over mijn opdracht om problemen in de stad op te lossen en over mijn handelen als bestuurder. Ik leg geen verantwoording af over het handelen van leden van mijn gezin. Daar zijn de politie en het OM mee bezig. Het recht krijgt zijn loop, dat staat vast.”

