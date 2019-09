‘Voetbalbond Marokko verleidt spelers via familie’

De Marokkaanse voetbalbond probeert jonge voetballers die geboren zijn in West-Europa over te halen om voor Marokko te kiezen door hun families al van jongs af aan te betrekken bij de gesprekken over een interlandcarrière. Dat vertellen coaches Pim Verbeek en Mark Wotte, die allebei jarenlang als jeugdtrainer en bestuurder voor de Marokkaanse voetbalbond werkten. Verbeek: „We wilden de spelers en hun families met warmte omringen, zoals dat hoort in de Marokkaanse cultuur. Het is een tactiek die je kunt inzetten.”

Afgelopen week laaide de discussie over ‘voetballoyaliteit’ op, nadat PSV-talent Mohamed Ihattaren (17) bekendmaakte dat hij de keuze voor Nederland of Marokko voor zich uit wil schuiven. Voetbalvedette Ruud Gullit wierp de vraag op of voetballers met een dubbel paspoort nog wel opgeroepen zouden moeten worden voor de jeugdselecties van Oranje.

Lees ook ons achtergrondstuk: ‘Drink vaker koffie met Marokkaanse voetballers, Ronald Koeman.’

Volgens Pim Verbeek is de Marokkaanse voetbalbond gerichter op zoek gegaan naar talenten die in West-Europa geboren zijn nadat Ibrahim Afellay in 2007 voor Oranje koos. Sindsdien hebben spelers als Hakim Ziyech (Ajax) en Oussama Idrissi (AZ) voor een interlandcarrière bij Marokko gekozen. De broer van Ziyech en de vader van Idrissi zeggen tegen NRC dat de „warme benadering” door de Marokkaanse voetbalbond daarbij een belangrijke rol speelde. Hicham Ziyech: „Bij zo’n keuze gaat het om kleine dingen.

Vliegen naar Nederland

Voelt iets goed of niet? In Hakims geval ontbrak het gevoel voor Oranje.”

Pim Verbeek, van 2011 tot 2015 bestuurder bij de Marokkaanse voetbalbond, zegt dat hij zelf regelmatig naar Nederland vloog om met een jonge speler en diens familie te praten. „Zeker het hart van de ouders lag nog vaak in Marokko. Ze hebben daar nog veel familie en het heeft een enorme status om voor het nationale elftal te spelen. In Nederland gaan we toch wat koeler om met dit soort zaken.”

Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, laat weten dat de voetbalbond in gesprek gaat met jonge spelers die een dubbel paspoort hebben om hen de mogelijkheden voor een eventuele interlandcarrière te schetsen. Familie wordt daar niet expliciet bij betrokken, zegt hij.

In samenwerking met sportstatistiekenbedrijf Gracenote stelde NRC een lijst op van 90 spelers met een dubbel paspoort die sinds 2000 voor een ander land dan Nederland gingen spelen. 38 van hen speelden in jeugdselecties van het Nederlands elftal. De meesten kozen voor een ander land omdat ze Oranje nooit gehaald zouden hebben. Negentien spelers haalden een topclub, veel van hen hadden een Marokkaanse achtergrond. Sinds 2000 kozen 12 spelers met een dubbel paspoort voor Marokko en vijf voor Oranje.