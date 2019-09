Dodental door noodweer in Spanje opgelopen naar vijf

Door noodweer in het zuidoosten van Spanje zijn voor zover nu bekend vijf mensen om het leven gekomen. In het dorp Redovan werd vrijdag een man dood gevonden en in Grenada overleed een man doordat hij met zijn auto werd meegesleurd door het water, meldt Reuters. Eerder overleed al een man in Almeria en een broer en zus in het plaatsje Caudete.

De hevige regen en de daardoor veroorzaakte overstromingen hebben het openbare leven in de regio flink ontwricht. Er zijn zeker 3.500 mensen geëvacueerd. Autoriteiten roepen mensen in de getroffen gebieden op thuis te blijven en hun auto niet te gebruiken. Kinderen gaan dan ook niet naar school.

De luchthavens van Almeria en Murcia zijn dicht en ook veel treinstations zijn gesloten. Er rijden geen treinen tussen Alicante en de twee grootste steden van Spanje: Madrid en Barcelona. In totaal zijn er 76 snelwegen dicht.

Volgens de Spaanse krant El País werden zestig mensen op een camping in Cabo de Gata midden in de nacht overvallen door een enorme wolkbreuk. Zij hebben een paar uur moeten wachten op tafels in de receptie en op wasbakken in de toilethokken voordat ze vroeg in de ochtend konden worden gered door de brandweer.

Reddingswerkers hebben assistentie gekregen van het leger en er zijn helikopters en boten ingezet om noodhulp te kunnen verlenen. Minister Fernando Grande Marlaska van Binnenlandse Zaken spreekt van een “serieuze tragedie”.