Uitgelekte Miljoenennota: meer geld voor koopkracht, woningen en Defensie

In een poging de koopkracht voor alle huishoudens komend jaar te verbeteren wil het kabinet 3 miljard euro extra uittrekken. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2020 die in handen is van NRC.

Bij de voorlopige cijfers van het Centraal Planbureau in augustus bleek dat het algehele koopkrachtbeeld positief was, maar dat er grote verschillen zouden ontstaan tussen inkomensgroepen. Met een omvangrijke extra lastenverlichting wil Rutte III dat, in het laatste volledige regeringsjaar voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen, repareren. De koopkracht voor alle huishoudens zou volgend jaar in doorsnee met 2,1 procent moeten toenemen. In augustus lag dat percentage nog op 1,2 procent. Het zijn volgens het kabinet vooral de werkenden die erop vooruitgaan: de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden verhoogd, de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Deze lastenverlichting wordt voor een groot deel betaald door hogere lasten voor bedrijven. Zo daalt de winstbelasting voor grote bedrijven volgend jaar minder dan door het kabinet was beloofd.

Hoekstra behoedzaam

Het koopkrachtperspectief in de Miljoenennota blijkt altijd een rekbaar en lastig in te schatten begrip. Afgelopen week bleek uit CBS-cijfers over 2018 dat de twee jaar geleden door het kabinet geraamde koopkrachtverbetering bij lange na niet werd gehaald. In de huidige Miljoenennota schrijft minister Hoekstra (Financiën, CDA) het al iets behoedzamer. „Het kabinet kan de koopkracht niet garanderen.”

Hij is in zijn voorwoord ook voorzichtiger over de economische ontwikkeling. De Nederlandse economie, die dit jaar 1,8 procent en volgend jaar naar verwachting 1,5 procent groeit, „toont zich vooralsnog robuust”. Maar Hoekstra waarschuwt dat door internationale handelsconflicten en de naderende Brexit er onzekerheid is en in buurlanden van Nederland economische krimp dreigt.

Het kabinet kondigt voor komend jaar een aantal extra investeringen aan, op verschillende terreinen: Defensie krijgt 51 miljoen euro, jeugdhulp 300 miljoen en de woningmarkt.

Een veelbesproken investeringsfonds van het kabinet komt er voorlopig niet. Het kabinet onderzoekt nu of het verstandig is zo’n fonds op te richten. In elk geval komt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) dit jaar met verdere plannen voor een ‘groeiagenda’.

Investeringen woningmarkt

Het kabinet belooft wel twee miljard euro te investeren in de vastgelopen woningmarkt, waar een tekort is van zo’n 300.000 woningen. Door de sterk gestegen huizenprijzen zijn er te weinig betaalbare woningen, met name in de vrije huursector.

Om deze problemen aan te pakken komt het kabinet nu met een fonds van 1 miljard euro waaruit gemeenten geld kunnen halen voor het bouwen van nieuwe woningen in gebieden waar de vraag het grootst is. Ook gaat de verhuurderheffing voor woningcorporaties tien jaar lang omlaag, zodat deze makkelijker kunnen investeren in het bouwen van nieuwe woningen. Het kabinet trekt hier 100 miljoen euro per jaar voor uit. De investeringen moeten starters en middeninkomens sneller aan een woning helpen.

Dit bericht wordt aangevuld.