Strukton ziet geen bewijs voor fraude, maar houdt rekening met straf

De accountant van het beursgenoteerde Oranjewoud heeft geen onregelmatigheden gevonden in de jaarrekening van concern van ondernemer Gerard Sanderink. De officiële vaststelling hiervan was maandenlang uitgesteld, na een inval van de fiscale opsporingsdienst FIOD in februari van dit jaar bij bouwbedrijf Strukton. Dat is een van de bedrijven die tot het concern behoort.

Uit de controle door accountant PwC kwamen „geen bevindingen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving”, stelde Oranjewoud bij publicatie van de jaarcijfers.

De inval op het hoofdkantoor in Maarssen vond plaats in verband met de mogelijke betaling van steekpenningen aan een tussenpersoon in Saoedi-Arabië. Strukton bouwt in de hoofdstad Riad mee aan een kilometerslange metroverbinding.

De FIOD doet nog steeds onderzoek naar de betalingen. Oranjewoud heeft naar eigen zeggen ook zelf de eigen organisatie doorgelicht en heeft daarbij niks gevonden. Wel houdt het nog altijd rekening met een boete. „Hoewel de directie vertrouwen heeft in de uitkomst van het eigen onderzoek, is de uitkomst van het onderzoek van de FIOD onzeker en zou die kunnen leiden tot een bestraffing van de onderneming.”

Inkomsten lopen terug

Oranjewoud kende in 2018 een lastig jaar. Het concern van eigenaar Gerard Sanderink zag het operationele resultaat teruglopen van 96,9 miljoen euro in 2017 naar 72,4 miljoen euro in 2018. De nettowinst liep met ruim 60 procent terug tot 15,4 miljoen euro.

De terugloop in de inkomsten ligt met name aan problemen bij het Strukton-onderdeel Rail Zweden.

Strukton gebruikt een lening van 10 miljoen euro van Sanderink Investments, eigenaar van Oranjewoud en IT-bedrijf Centric, om het eigen vermogen van Rail Zweden te versterken.

Het is niet duidelijk of daarmee wordt verwezen naar een lening van de provincie Overijssel, waarover recent ophef is ontstaan. Sanderink kreeg in 2014 een bedrag van 10 miljoen euro toegewezen als bijdrage aan een zogeheten Sanderink Technology Centre (STC). Dit kenniscentrum zou voor zo’n 350 banen moeten zorgen in de regio Twente. Vijf jaar later is het STC echter nog steeds niet opgezet. De provincie heeft die lening inmiddels teruggeëist.

Onlangs meldde Het Financieele Dagblad dat Strukton in Saoedi-Arabië nog 25 miljoen euro moet betalen aan een agent die in dat land was ingezet bij het verkrijgen van opdrachten. Hij zou zijn bedankt voor bewezen diensten, nadat Strukton had besloten zich op andere projecten te richten.

Op strafbankje Euronext

Oranjewoud kwam eerder dit jaar op het strafbankje van beurseigenaar Euronext terecht. Dat gebeurt onder meer als een bedrijf niet op tijd komt met een goedgekeurde jaarrekening. Overigens vindt er maar weinig handel in het aandeel plaats, aangezien het grootste deel in handen is van Sanderink zelf.

De ondernemer ligt al enige tijd onder vuur vanwege zijn relatie met de omstreden zelfbenoemde cyberexpert Rian van Rijbroek. Haar aanwezigheid zorgde er onder meer voor dat zes hooggeplaatste directeuren en bestuurders opstapten bij Centric.

Daarnaast beschuldigt Sanderink zijn ex-vriendin Brigit van Egten van fraude bij één van Sanderink Investments’ bedrijven, Dutch Solar Systems. Diverse onderzoeken hebben echter geen fraude aangetoond. Ook heeft Sanderink meermaals gesteld dat zijn ex de FIOD op het spoor van mogelijke fraude bij Strukton zou hebben gezet. De ondernemer heeft die beschuldiging moeten rectificeren.

Sanderink weigert diverse dwangsommen te betalen die de rechter hem vanwege de herhaaldelijke beschuldigingen heeft opgelegd. De advocaat van Van Egten heeft inmiddels beslag laten leggen op een deel van de eigendomscertificaten in onder meer Sanderink Investments. Via een executieveiling hoopt hij de ruim twee ton aan verbeurde dwangsommen te innen. De rechtbank in Den Haag moet zich nog over de executie-eis buigen.