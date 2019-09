Robert Mugabe krijgt plek op nationale begraafplaats Zimbabwe

Oud-president van Zimbabwe Robert Mugabe wordt begraven op de National Heroes Acre, een monumentale begraafplaats net buiten het centrum van de hoofdstad Harare. Dat bevestigt een woordvoerder van zijn familie aan verschillende internationale persbureaus. De familie Mugabe wilde de overleden dictator in zijn geboortedorp begraven.

Mugabe’s overtuiging dat niemand beter voor het land was dan hijzelf, bleef hij tot het einde toe verkondigen.

Er is zondag een officiële ceremonie waar een aantal Afrikaanse regeringsleiders bij aanwezig zal zijn. Onder anderen de Zuid-Afrikaanse president Cyril Rampahosa en diens Keniaanse collega Uhuru Kenyatta zijn daarbij. Later op de dag is er een besloten ceremonie voor de familie en naasten van Robert Mugabe. Wanneer de gevallen president wordt begraven is niet bekend. Zijn neef en familiewoordvoerder Leo Mugabe noemde vrijdag geen datum.

Conflict

De familie Mugabe en de huidige president Emmerson Mnangagwa ruzieden deze week over de laatste rustplaats. Mugabe’s familie wilde de oud-president laten begraven in zijn geboortedorp, de president opteerde voor een plek in de National Heroes Acre. De familie heeft uiteindelijk ingeschikt, zo lijkt het. De familie neemt het Mnangagwa nog altijd kwalijk dat hij twee jaar geleden met steun van het Zimbabweaanse leger Mugabe afzette. Robert Mugabe was toen 37 jaar lang president van Zimbabwe geweest, wat hem een van de langst zittende regeringsleiders ter wereld maakte. Mnangagwa was vicepresident en gold als een vertrouweling van Mugabe.

Woensdag landde een regeringsvliegtuig met het lichaam van Mugabe in de hoofdstad Harare. Hij overleed vorige week vrijdag op 95-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Singapore, waar hij in verband met zijn broze gezondheid al langer werd behandeld. Mugabe ligt tot en met zondag opgebaard in het Rufarostadion in Harare, de plek waar hij in 1980 werd beëdigd als de eerste president van het onafhankelijke Zimbabwe.