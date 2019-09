Republikeinse lobbygroep maakt spotje met ‘brandende’ Ocasio-Cortez

Het reclamefilmpje begint met een portret van de glimlachende Democraat Alexandria Ocasio-Cortez. Op de achtergrond hoor je pianospel en een vrouw die zegt „dit is het gezicht van socialisme”. Het filmpje neemt vervolgens een duistere wending wanneer het gezicht van de jonge politicus in vlammen opgaat.

Terwijl de Democratische presidentskandidaten donderdagavond een pauze hadden van hun debat, was tijdens de reclame op nieuwszender ABC een politiek spotje te zien van de Republikeinse lobbygroep New Faces GOP. Het wegsmeltende gezicht van Ocasio-Cortez maakt in de video plaats voor zwart-wit-beelden van slachtoffers van de Cambodjaanse genocide in de jaren zeventig. „Kent Alexandria Ocasio-Cortez de gruwelijkheden die bij socialisme horen?” vraagt de vrouwenstem zich af.

De video leidde tot een storm van reacties in de Verenigde Staten. Velen vinden het respectloos dat New Faces GOP een link legt tussen de Cambodjaanse genocide en de Democratische Partij. Sommige Twitteraars noemen de beelden zelfs een dreigement aan het adres van het Congreslid, weer anderen zeggen dat het riekt naar extreem-rechtse retoriek. Ook wordt er opgeroepen tot een boycot van zender ABC.

Bekijk hier de omstreden video.

We have a choice: Will we let socialists like @AOC be the face of our future? Or will a new generation of conservatives step up & lead us? We're launching New Faces GOP to help identify & support the next generation of GOP leaders. Learn more: https://t.co/UrarCUSAIl pic.twitter.com/LgwTrS8En6

— New Faces GOP (@NewFacesGOP) September 13, 2019