Voor kindermisbruik veroordeelde tbs’er ontsnapt in Nijmegen

Een patiënt uit tbs-kliniek de Pompestichting in Nijmegen is donderdag ontsnapt tijdens een begeleid verlof in het buitengebied van het Gelderse Malden. De man uit Barneveld werd in 2013 veroordeeld voor ontucht met zes meisjes van zes en zeven jaar oud. Volgens het OM is de man een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.

De politie heeft de naam en foto van de man verspreid. Hij is weggefietst op een zwarte mountainbike met rode letters van het merk Cube. Het gaat om een witte 42-jarige man van 1.85 meter lang met een slank postuur. Op de laatst bekende beelden draagt hij een zwarte, strakke trainingsbroek, een zwart T-shirt en zwart met witte gympen van het merk Asics.

Gevaar voor zichzelf en omgeving

Bij de veroordeling in 2013 werd vastgesteld dat de man een hoog risico op recidive heeft. Hij kreeg destijds tbs met dwangverpleging opgelegd. Volgens het OM kan hij anderen of zichzelf iets aandoen. De slachtoffers en hun familieleden zijn op de hoogte gesteld van de ontsnapping.

Het is de tweede keer in twee weken tijd dat iemand uit tbs-kliniek de Pompestichting ontsnapt. Eerder ontsnapte een man door een raam te forceren en over een hek te klimmen. Hij werd enkele uren later opgepakt.

In een verklaring van de Pompestichting staat dat de kliniek er alles aan doet om incidenten te voorkomen, maar dat deze niet „volledig uit te sluiten” zijn. Verder schrijft de kliniek dat het verloftraject zeer zorgvuldig wordt opgebouwd via vastgestelde procedures. „Verlof heeft een belangrijke rol in het veilig terugkeren naar de samenleving.​