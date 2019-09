Paars-groen akkoord in Wallonië, Elio Di Rupo minister-president

In Wallonië is, bijna vier maanden na de Belgische verkiezingen van 26 mei, een definitief akkoord bereikt over de vorming van een regering. Een combinatie van sociaal-democraten, groenen en liberalen gaat de deelstaat leiden. Voormalig premier Elio Di Rupo van de Parti Socialiste wordt voor de derde keer minister-president in Wallonië. Ook voor de regering van de Franse Gemeenschap is een akkoord bereikt, met dezelfde partijen. Het gaat om twee van de zes regeringen in België. Vandaag leggen de regeringen de eed af.

Eerder in de week kwam al naar buiten dat er een akkoord was. Donderdagavond keurden de congressen van de sociaal-democratische PS en de liberalen van MR dat goed. Later op de avond gaven ook de leden van het groene Ecolo hun fiat. In het akkoord staat onder meer dat er 12.000 extra sociale woningen in Wallonië moeten komen, en dat openbaar vervoer gratis wordt voor jongeren en ouderen. Er komen geen nieuwe belastingen en werkzoekenden zullen intensiever begeleid worden om aan het werk te gaan. De werkloosheid in Wallonië is 8,5 procent, de jongerenwerkloosheid zelfs 27,9 procent.

De Waalse begroting, die voor dit jaar juist in evenwicht was, duikt door het akkoord in het rood. De ploeg wil 4 miljard euro investeren, om pas in 2024 weer een begrotingsevenwicht te bereiken. Ook in de Franse gemeenschap en in het Brussels gewest wordt met de nieuw gevormde regeringen een tekort verwacht. Dit terwijl de Europese Commissie in juni nog kritiek uitte op België vanwege zijn buitensporig begrotingstekort. Het maakt de uitdaging voor de nog te vormen regeringen groter.

Moeizame formaties

Eerder werden al een regering voor de Duitstalige Gemeenschap en het Brusselse gewest gevormd. De formatie voor de twee overige regeringen verloopt een stuk moeizamer. In Vlaanderen is de formatie nog volop gaande: het radicaal-rechtse Vlaams Belang, de tweede partij in Vlaanderen, werd uitgesloten. Christen-democraten, rechts-conservatief en liberaal praten nu al enige tijd door, maar een akkoord laat op zich wachten. Voor de federale regering zitten de gesprekken vooralsnog volledig vast. De grootste partijen van beide landsdelen, N-VA in Vlaanderen en PS in Franstalig België, weigeren in gesprek te gaan.

Het is de vraag of er voor 31 oktober, de verwachte Brexit-datum, een akkoord komt. België zou een van de zwaarst getroffen EU-landen zijn bij een Brexit, maar met een demissionaire minderheidsregering aan de macht kan het wel eens heel lastig worden daartegen actie te ondernemen.

Nieuw tijdperk voor PS

Voor de Parti Socialiste betekent het akkoord over de Waalse regering een flinke verandering: de terugkeer van Di Rupo naar Wallonië heeft grote gevolgen voor de leiding van de partij. Het minister-presidentschap is volgens de statuten niet langer te combineren met het voorzitterschap, dus komen er spoedig voorzittersverkiezingen. Di Rupo stond twintig jaar aan het hoofd van de partij, die in mei haar slechtste resultaat ooit boekte.