Oud-wethouder Jannie Visscher voorgedragen als nieuwe SP-voorzitter

De SP heeft oud-wethouder Jannie Visscher voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter. Dat maakte de partij vrijdag bekend. Visscher is voormalig wethouder in Groningen en Eindhoven en momenteel raadslid in de Brabantse stad. Visscher moet Ron Meyer gaan opvolgen, die voor de zomer bekend maakte dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelde.

Onder Meyer investeerde de SP veel in actievoeren, maar waren de electorale resultaten teleurstellend. Na Meyers aantreden eind 2015 verloor de SP drie verkiezingen op rij. Dieptepunt waren de Europese verkiezingen afgelopen mei, waar de SP twee zetels verloor en zo verdween uit het Europees parlement. Na die nederlaag besloot Meyer terug te treden, ook omdat een omstreden verkiezingsspotje met een karikatuur van PvdA’er Frans Timmermans hem werd aangerekend.

‘No-nonsense stijl’

Jannie Visscher wordt voorgedragen door de kandidatencommissie van het partijbestuur, die onder leiding staat van SP-senator Bastiaan van Apeldoorn. Volgens Van Apeldoorn is Visscher niet alleen de perfecte kandidaat omdat zij veel ervaring heeft in de partij, “maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsense stijl”, zegt Van Apeldoorn in een persbericht van de partij.

Het partijbestuur draagt Arnout Hoekstra, ook een oud-wethouder, voor als nieuwe secretaris. Die functie werd bekleed door Lieke Smits, die deze zomer ook besloot terug te treden. De onbekende Hoekstra was lijsttrekker bij de Europese verkiezingen en wist geen zetels te behalen. Verder zijn onder anderen Tweede Kamerlid Bart van Kent en de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens voorgedragen voor het partijbestuur.

Interne verkiezing in november

Met de voordracht is nog niet zeker wie er precies in het nieuwe partijbestuur van de SP komen. Kandidaten die niet zijn voorgedragen kunnen hun kandidatuur handhaven, zoals de Bredase oud-wethouder Patrick van Lunteren die in de zomer bekendmaakte dat hij voor het voorzitterschap wil gaan. Uiteindelijk kiezen de leden van de SP in november wie er precies in het partijbestuur komen. De uitslag van die verkiezing wordt op het partijcongres in december bekend gemaakt.

De interne verkiezing hoeft geen gelopen race te zijn. Binnen de SP is een heftig intern debat gaande over de koers die de partij moet varen nu de partij het electoraal zo slecht doet. Een groep binnen de partij wil vooral de erfenis van Ron Meyer veiligstellen, terwijl een andere groep kritische leden vindt dat de partij als het om migratie en klimaatbeleid gaat weer linkser en internationalistischer moet opstellen.