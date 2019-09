Oorlogsbegraafplaats Mierlo voor de tweede keer in korte tijd beklad

De graven, muren en de kapel van de Britse oorlogsbegraafplaats in Mierlo zijn beklad met graffiti, meldt de politie Oost-Brabant vrijdag. Het is voor de tweede keer in een week dat de begraafplaats wordt besmeurd, maar dit keer is het vandalisme flink omvangrijker. Vrijwel geen grafsteen is onbeschreven gebleven.

De graffiti werd vrijdagochtend ontdekt rond 08:15 uur. Op de binnenmuur van de kapel staat een groot hakenkruis, op de buitenmuur is de tekst ‘MH17 lie’ gespoten en ook op de grafstenen staan Engelse teksten met warrige boodschappen.

Op de Mierlo War Cemetery zijn veel militairen begraven die sneuvelden tijdens operatie Market Garden in september 1944. De bekladdingen vallen samen met de herdenking van de bevrijding van Brabant 75 jaar geleden.

Vorige week werd de begraafplaats ook al beklad, maar toen bleef de schade relatief beperkt. Die schade was reeds hersteld. De politie Oost-Brabant startte toen een onderzoek, maar volgens een woordvoerder heeft dat „nog niet veel” opgeleverd. De woordvoerder zegt dat de nieuwe vernielingen „zeer serieus” worden genomen en ook de recherche nu bij het onderzoek wordt betrokken.