Nutsbedrijf Californië treft miljardenschikking voor schade bosbranden

Het grootste nutsbedrijf van Californië heeft een miljardenschikking getroffen voor de schade van bosbranden in 2017 en 2018. Daarbij kwamen in het plaatsje Paradise vorig jaar 86 mensen om het leven. Pacific Gas & Electric (PG&E) is verantwoordelijk voor stroomvoorziening in de Amerikaanse staat.

Geknapte kabels, omgevallen masten en takken die tegen hoogspanningskabels aanwaaiden, waren een belangrijke factor voor wijdverspreide bosbranden in Californië. PG&E gaat 11 miljard dollar (bijna 10 miljard euro) uitkeren, meldt The Los Angeles Times. In een een verklaring schrijft het nutsbedrijf dat daarmee 85 procent van alle claims wordt gedekt.

„De schikking van vandaag is een volgende stap om recht te doen aan gemeenschappen, bedrijven en individuen die getroffen zijn door de vernietigende bosbranden”, zegt topman Bill Johnson van PG&E. Een groep verzekeraars, de Ad Hoc Subrogation Group, zegt dat het bedrag te weinig is de 20 miljard aan claims die het heeft liggen. Wel maakt de overeenkomst „de weg vrij” voor een compensatieplan voor alle slachtoffers. De schikking moet nog goedgekeurd worden door een rechtbank.

In juni schikte PG&E al voor 1 miljard dollar voor andere claims vanwege brandschade de afgelopen jaren. Het in San Francisco gevestigde nutsbedrijf vroeg begin dit jaar faillissementsbescherming aan, omdat het naar verwachting 30 miljard dollar aan schadeclaims moest gaan betalen. PG&E heeft tot de zomer van 2020 om met een plan te komen voor de claims en het dreigende faillissement. Dan kan het aanspraak maken op een steunfonds van 21 miljard dollar voor nutsbedrijven dat de staat Californië heeft opgezet naar aanleiding van de bosbranden.