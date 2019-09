NRC-fotograaf David van Dam wint PrinsjesFotoprijs

De beste politieke foto van 2019 is gemaakt door David van Dam, die als freelancer voor NRC werkt. Vrijdagochtend kreeg hij in Den Haag de PrinsjesFotoprijs uitgereikt voor zijn foto van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in diens fractiekamer tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen. De politiek leider is met een sigaret en glas wijn in zijn hand te zien.

Politiek fotograaf David van Dam nam zich een paar jaar geleden voor om meer ‘guerrilla-achtige’ foto’s te maken.

De foto is van een afstand en ogenschijnlijk in het geniep genomen. Het moment van fotograferen en de plek waarvandaan Van Dam de foto nam, geeft het beeld volgens juryvoorzitter Vincent Mentzel een symboliek mee die „veel zegt over de tijd waarin wij leven en hoe we met elkaar omgaan”. De foto laat volgens het juryrapport „een voor sommigen onder ons een controversieel parlementair moment” zien, „gemaakt door een fotograaf die de moeite heeft gedaan door te dringen in de krochten van ons parlement.” Mentzel waarschuwt in het rapport voor de „zware tijden” die de politieke fotojournalistiek volgens hem te wachten staat. Strengere regels maken het voor fotografen steeds moeilijker om „rond te kijken en verslag te doen met de camera”.

Van Dam won de PrinsjesFotoprijs al drie keer. Andere genomineerden dit jaar waren Bart Maat, Remko de Waal, Freek van den Bergh en Dirk Hol. Aan de prijs is een geldbedrag van 2.500 euro verbonden. De Prinsjesprijs voor het beste politieke boek is vrijdagochtend uitgereikt aan voormalig vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, voor diens boek Groter denken, kleiner doen.