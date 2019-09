Macron misrekent zich met toenadering tot Rusland

Vorige week berichtten media uitvoerig over de gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland. Europese en Amerikaanse politieke leiders waren vol lof over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die het initiatief tot de ruil had genomen. Regeringsleiders prezen ook de Russische president Vladimir Poetin.

Met name de Franse president Emmanuel Macron ziet in de vrijlating van Oekraïense gevangenen redelijkheid en flexibiliteit van het Kremlin. Volgens hem is het een teken dat Rusland zijn agressieve buitenlandbeleid wil wijzigen. Al enkele maanden haalt Macron de banden met Rusland aan, zonder dat er aanwijzingen zijn van een veranderde Russische opstelling. Sinds de gevangenenruil is Macron een versnelling hoger geschakeld.

De vrijlating van gevangen Oekraïners kostte het Kremlin niets, maar leverde een geweldige pr op. Volgens de maatstaven van elke democratische rechtsstaat hield Rusland de gevangenen vast op basis van gefabriceerde en gekunstelde aanklachten. De vierentwintig Oekraïense mariniers hadden al lang vrijgelaten moeten worden. Dat had een tribunaal van de Verenigde Naties verordonneerd, omdat Rusland ze illegaal gearresteerd had in internationale wateren. De Russische gevangenen in Oekraïne daarentegen, zouden daarentegen in iedere democratische rechtsstaat veroordeeld zijn voor serieuze vergrijpen als het plegen van gewapende handelingen op vreemd grondgebied.

Deze analyse wordt gedeeld door onafhankelijke Russische waarnemers en media. Zo schrijft een columnist van de onafhankelijke nieuwssite Exo Moskvi dat Rusland „op buitenlands grondgebied gevangen genomen gijzelaars” had vrijgelaten, terwijl Oekraïne, op één man na, „krijgsgevangenen” vrijliet: „Russische burgers die met wapen in de hand Oekraïens grondgebied hadden betreden”.

MH17-verdachte

Volgens anderen is de eigenlijke reden voor de Russische ‘flexibiliteit’ de vrijlating van Volodymyr Tsemach, de man die Nederland zo graag wil ondervragen vanwege MH17. Volgens hen was de uitruil van gevangenen voor het Kremlin tactisch, maar zal het niets veranderen aan haar fundamentele strategie. De betrekkingen met Oekraïne zullen onveranderd blijven.

De initiatieven van president Macron om de betrekkingen met Moskou aan te halen zijn daarom misplaatst en gevaarlijk. Door het ‘succes’ van de G7-top in augustus, meent Macron dat hij een effectieve speler is op het internationale toneel. Hij gelooft dat hij een positieve invloed kan uitoefenen op Poetin, vooral na zijn niet zo handige tête-à-tête in Biarritz.

Macron hoopt nu te scoren met de Normandy Four-top tussen Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland, later deze maand in Parijs.

Oorlog in de Donbas

Die moet een doorbraak brengen in de vijf jaar voortslepende oorlog tussen Rusland en Oekraïne in de Donbas. Macron stuurde afgelopen maandag alvast zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie naar Moskou. Tegelijkertijd stelde Macron een speciale EU-vergadering over Oekraïne voor met alle EU-regeringsleiders.

Op de Normandy Four-top zal er echter geen enkele druk op president Poetin rusten om concessies te doen. In Duitsland is Angela Merkel praktisch een ‘lame-duck kanselier’. Bovendien zit zij in een coalitie met sociaal-democraten die de betrekkingen met Rusland willen aanhalen. Daarom kan ook van haar geen principiële opstelling tegenover het Kremlin worden verwacht.

Zo is er een reëel risico dat de Oekraïense president Zelensky zware druk zal voelen om redelijk en meegaand te zijn en tot compromissen gedwongen wordt die de belangen van Oekraïne schaden. Natuurlijk is het voor het Westen van belang om de communicatie-kanalen met Rusland open te houden, zodat belangrijke onderwerpen van gemeenschappelijk belang besproken kunnen worden. Maar dat betekent niet dat het blindelings toegevingen moet doen zonder dat Rusland wezenlijke onderdelen van zijn buitenlandbeleid wijzigt.

Gelukkig zijn er nog Balten en Polen

In dat opzicht heeft Macron geen indrukwekkende staat van dienst. Zo nam Frankrijk met Duitsland het initiatief om Rusland onvoorwaardelijk te laten terugkeren naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa afgelopen juni. Zonder één concessie kreeg Rusland zijn stemrecht terug.

Nog erger is dat de Vergadering onder invloed van Russische dreiging zijn enige machtsmiddel uit handen gaf; de mogelijkheid om landen te sanctioneren die de democratische grondbeginselen van de Raad schenden.

Het is een geluk dat de EU ook leden als de Baltische staten en Polen heeft. Doordat zij jarenlang bezet werden door de Sovjet-Unie, hebben ze een zakelijke en nuchtere kijk op de Russische agressie aan de randen van de Unie. Zij weten dat halfbakken sancties en veroordelingen op papier niet werken. Het minste dat de EU moet doen, is sancties uitbreiden en die sterker richten op de politiek verantwoordelijken in Rusland.