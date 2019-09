Lufthansa houdt laatste rij Airbus vrij vanwege veiligheidsrisico’s

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat voortaan de laatste stoelenrij van de Airbus A320neo vrijhouden vanwege veiligheidsrisico’s. Dat melden Duitse media vrijdag. Het zwaartepunt van het toestel ligt, als alle stoelen gevuld zijn, te ver naar achteren. Lufthansa volgt het advies van de Europese luchtvaartautoriteit EASA, mogelijk zullen andere luchtvaartmaatschappijen dat ook doen.

Het euvel kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar de A321neo, een ander model van Airbus dat hetzelfde probleem blijkt te hebben. De fout kan er in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een snelle doorstart, toe leiden dat de neus van het toestel te steil omhoog wordt geduwd. Normaal gesproken wordt dit automatisch gecompenseerd, maar het systeem dat daarvoor moet zorgen, blijkt niet in alle gevallen te werken.

Voor zover bekend zijn er in praktijk geen problemen voorgevallen door het euvel en kwam dit alleen naar voren in simulaties. Volgens luchtvaarttijdschrift Aviation Week blijft de maatregel in elk geval tot medio 2020 van kracht. Ondertussen werkt Lufthansa aan een oplossing om de laatste rij toch te kunnen gebruiken.

3 procent minder inkomsten

In de laatste rij van de Airbus A320neo zitten zes stoelen. Het vliegtuig is uitgerust met 180 stoelen. Dit betekent dat ruim 3 procent van de stoelen niet gebruikt kan worden. Het is onduidelijk wie opdraait voor het verlies aan inkomsten. Lufthansa heeft volgens televisiezender Welt twintig A320neo-toestellen in gebruik.

De A320neo wordt door tientallen luchtvaartmaatschappijen gebruikt. Ook grote maatschappijen als Avianca, easyJet en Pegasus Airlines gebruiken de toestellen. Het is onbekend of zij dezelfde maatregel zullen nemen als hun Duitse concurrent.