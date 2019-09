London Stock Exchange wijst overnamebod Hongkongse beurs af

London Stock Exchange (LSE) heeft het overnamebod van de Hongkongse beurs HKEx vrijdag afgewezen. Dat heeft het bestuur van de Londense beurs bekendgemaakt. Volgens LSE was het bod „ongevraagd, te vroeg en zeer voorwaardelijk”. De bestuursleden hebben dan ook unaniem tegen de overname gestemd. Zij stellen ook geen aanleiding te zien om verder in gesprek te gaan met de Hongkongers.

HKEx bracht eerder deze week onverwacht een overnamebod uit van 29,6 miljard pond (ruim 33 miljard euro). De Hongkongse beurs zou een wereldwijde handelsmacht willen creëren om te concurreren met de Amerikaanse beurzen. Analisten stelden eerder al dat het bod niet levensvatbaar zou zijn.

LSE heeft vrijdag ook de afwijzingsbrief gericht aan HKEx gepubliceerd. Hierin schrijft het bestuur „heel verrast en teleurgesteld” te zijn dat de Hongkongse beurs het overnamebod al twee dagen na het bod wereldkundig had gemaakt. In de brief is verder uitgelegd waarom de overname niet financieel aantrekkelijk is voor LSE.

Brexit en protesten

Dit heeft onder meer te maken met de aangekondigde koop van het Britse Refinitiv, gespecialiseerd in financiële data, door LSE. HKEx wilde LSE alleen overnemen als de Londense beurs af zou zien van deze koop. LSE stelt dat de overname financieel en strategisch zeer aantrekkelijk is en dus achter de koop zal blijven staan.

Het overnamebod van HKEx kwam in een rumoerige periode in zowel het Verenigd Koninkrijk als Hongkong. Terwijl het VK zich opmaakt voor de naderende Brexit, is het in Hongkong al weken onrustig door demonstraties tegen leider Carrie Lam en de groeiende invloed van China.