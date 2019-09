Lichaam Nederlandse zakenman Tob Cohen gevonden in Kenia

Het lichaam van de Nederlandse zakenman Tob Cohen is vrijdag gevonden bij zijn villa in Kenia. Dat heeft lokale politie gemeld aan Keniaanse media. Het stoffelijk overschot van de Nederlander lag in een septische tank van zijn huis in een buitenwijk van de hoofdstad Nairobi.

Cohen - een oud-chef van Philips in Oost-Afrika - werd 19 juli als vermist opgegeven. Kort daarna werd de zaak opgeschaald tot een moordonderzoek. Zijn Keniaanse echtgenote Sarah Wairimu werd in augustus gearresteerd omdat zij mogelijk betrokken was bij de verdwijning. Het echtpaar zou verwikkeld zijn geweest in een heftige vechtscheiding.

Wairimu spreekt betrokkenheid tegen. De vrouw zou volgehouden hebben dat hij vertrokken was naar Thailand, maar Keniaanse autoriteiten concludeerden eerder al dat Cohen het land niet had verlaten. Een week voor de verdwijning deed de zakenman aangifte tegen zijn vrouw voor mishandeling.

Cohen (71) woonde sinds eind jaren tachtig in Kenia en organiseerde de afgelopen jaren golfreizen.