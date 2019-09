Kwajongensstreek à 500 dollar bij Area 51

„Vandaag naar Area 51. Wish me luck!”, schrijft Govert Sweep dinsdag op Instagram. Sindsdien blijft het stil op het account van de 21-jarige jongen uit Boxmeer. Zo ook op de sociale media-accounts van zijn reisgenoot Ties Granzier (20) uit Linne. De twee zijn gearresteerd wegens het betreden van de National Security Zone rond de streng beveiligde militaire basis in de Nevada-woestijn, nabij Las Vegas, bleek donderdag.

Sweep en Granzier zijn bekend van sociale media. Sweep heeft 309.080 abonnees op zijn YouTube-kanaal. Hij maakt filmpjes over ‘spooktochten’, een mengeling tussen reportage en fictie. Zo vlogde hij onder andere vanuit een verlaten discotheek en een verlaten politiebureau, en uit een „horrorslachterij”. Granzier heeft 737.051 abonnees. Hij maakt vooral doe-het-zelffilmpjes.

Het tweetal werd woensdag staande gehouden, voorbij een bord met „verboden toegang” erop. In hun huurauto ontdekten agenten camera’s en een drone. Inmiddels staan de twee op de Amerikaanse televisie bekend als Nederlandse vloggers die aan Urban Exploring doen: de sport om verlaten of verboden locaties te bezoeken en dat spannend in beeld te brengen. Het levert geld op van sponsors. Zulke ‘extreme’ filmpjes doen het goed bij jongeren.

Rechtszaak dient maandag

Sinds woensdag verbleef het duo in Nye County Detention, een lokale gevangenis. De twee zijn inmiddels op borgtocht (500 dollar per persoon) weer vrijgelaten, bevestigt de manager van Granzier, Thomas Scherpenzeel, telefonisch. Aanstaande maandag dient hun rechtszaak.

Sweep en Granzier hadden de pech dat de bewakers van de legerbasis extra op scherp staan, vanwege een aangekondigd Facebook-evenement met de naam Storm Area 51, They Can't Stop All of Us. Meer dan 2 miljoen mensen hebben op het sociale netwerk laten weten dat ze de basis op 20 september willen bestormen, om zo overheidsgeheimen bloot te leggen. Het verhaal gaat dat er buitenaardse technologie, zelfs buitenaardse wezens, opgeslagen liggen. De Facebook-pagina is ooit als grap begonnen, maar de Amerikaanse luchtmacht neemt het serieus. „We trainen hier militairen”, liet een woordvoerder deze week aan The Washington Post en ABC weten. Onder druk van de FBI werd een eerdere ‘bestormingspagina’ op Facebook gesloten.

De dynamiek doet denken aan het beruchte project X-feest in Haren, in september 2012. Na de toestroom van duizenden jongeren uit het hele land op het dorp, als gevolg van een oproep tot een feest op Facebook, braken daar hevige rellen uit.

Area 51 is al sinds de jaren vijftig een magneet voor complotdenkers, zegt Willem Post, Amerika-expert van het Instituut Clingendael. „Er liggen onderdelen voor nucleaire wapens opgeslagen en er worden spionagevliegtuigen getest.” Area 51 is óók de locatie van het zogeheten ‘Roswell-incident’, waarbij in 1947 een buitenaards ruimteschip zou zijn neergestort. „De aliens zouden op sterk water zijn gezet.” Al decennialang een inspiratiebron voor Hollywood. „De natuur in Nevada doet denken aan een andere planeet.”

Die theorieën staan ver af van de wetenschappelijke praktijk, aldus hoogleraar observationele astrofysica Ignas Snellen. Als astronomen het over leven hebben, zegt hij, hebben ze het niet over „groene mannetjes of vrouwtjes” maar over algemene biologische activiteit, zoals bacteriën. Maar „de Area-51-theorie is een lokaal economisch verdienmodel, zoals het Monster van Loch Ness. Het heeft geen wetenschappelijke waarde.”

‘Zoek een goede advocaat’

Donderdag lukte het de lokale zender KTNV Action News om een videogesprek te voeren met een in oranje overall gestoken Sweep. Daarin vertelt hij dat ze het Area 51 Alien Center bezochten, één van de vele toeristische gelegenheden in de regio die inspeelt op de complottheorie dat de Amerikaanse overheid buitenaardse wezens en vliegende schotels verborgen zou houden op de basis. „Wij hebben helemaal niet de intentie Area 51 te bestormen. We gaan zelfs een dagje eerder weg.”

Willemien Veldman, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt in een reactie dat de twee vloggers consulaire bijstand zullen krijgen. Amerika-expert Post: „Het is dom en onverantwoordelijk wat ze gedaan hebben. Voor het Amerikaanse strafrecht ben je volwassen. De Verenigde Staten zijn een door en door juridische maatschappij. Ik adviseer hen een goede advocaat te nemen. Bij voorkeur een Amerikaan.”

De Facebook-pagina Storm Area 51 heeft Sweep en Granzier niettemin al op het schild gehesen. Op de pagina staat ronkend: „The Europeans have already started storming #Area51!”