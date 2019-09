KLM gaat aantal vluchten op traject tussen Brussel en Schiphol afbouwen

Luchtvaartmaatschappij KLM gaat volgend jaar een vlucht per dag op het traject tussen Schiphol en Brussel schrappen. In plaats daarvan wordt het aantal plekken op de hogesnelheidstrein op datzelfde traject uitgebreid. Dat hebben KLM, Thalys en NS gezamenlijk besloten, schrijven zij in een vrijdag verschenen persverklaring.

Nu gaan er dagelijks nog vijf vluchten van luchthaven Schiphol naar de Belgische hoofdstad. KLM wil dat aantal „geleidelijk afbouwen”. Het traject wordt vooral gebruikt door passagiers die overstappen op Schiphol en doorvliegen naar een andere bestemming. De regeling gaat per 29 maart 2020 in. Het lijkt een bescheiden maatregel, maar deze heeft een symbolische waarde. Dit traject geldt bij uitstek als overbodig voor vliegverkeer. Begin juni werd een motie van GroenLinks aangenomen waarin de regering wordt verzocht afspraken te maken over het laten verdwijnen van lijnvluchten tussen Brussel en Amsterdam.

Op kortere afstanden zou niet het vliegtuig maar de trein de eerste keus moeten zijn, schrijven de topmannen van NS én KLM

De Tweede Kamer wil al langere tijd af van korte-afstandsvluchten omdat deze het milieu relatief zwaar belasten. Ook touroperator TUI, de grootste van Nederland, deed eerder deze week vluchten van Nederland naar Parijs in de ban om de CO2-uitstoot te verminderen. De reisorganisatie biedt vanaf volgend najaar complete reizen naar de Franse hoofdstad waarbij het vervoer uitsluitend per trein gaat.

TUI zegt daarmee de CO2-uitstoot deels terug te willen dringen: „Hiermee wil TUI laten zien dat het haar menens is voor wat betreft het beperken van CO2 uitstoot”. Ook KLM stelt het met de nieuwe regeling de luchtvaart „duurzamer” wil maken. In Nederland is de luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 6,5 procent van de CO2-uitstoot. Bij treinreizen wordt minder CO2 uitgestoten.