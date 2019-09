Kabinet overweegt verkoop van netbeheerder Tennet

Het kabinet overweegt om hoogspanningsnetbeheerder Tennet te verkopen. Het staatsbedrijf wil de komende jaren fors investeren in verduurzaming, maar daar is zeker 35 miljard euro voor nodig. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wil daarom een deel of het volledige bedrijf in de verkoop doen. Dat schrijft hij vrijdag in een Kamerbrief.

Behalve verkoop worden ook andere opties onderzocht. Zo kijkt Hoekstra of het mogelijk is het bedrijf met extra geld uit de staatskas te ondersteunen. Ook wordt gekeken naar samenwerking met Duitsland, waar Tennet een deel van het hoogspanningsnetwerk beheert. Een groot deel van de investeringen, zo’n 23 miljard euro, is nodig om het Duitse hoogspanningsnet te verduurzamen. De komende maanden worden de verschillende opties nader bekeken.

De 35 miljard wordt in een periode tot 2028 onder meer gestoken in elektriciteitsverbindingen, zoals windparken op zee. Ook moet het stroomnet worden versterkt om grote en wisselende hoeveelheden energie te kunnen verwerken. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf tot 2028 kredietwaardigheid blijft, is in ieder geval 5 miljard euro extra aan eigen vermogen nodig. Eerder werd dat bedrag nog op 2 tot 3 miljard euro geraamd.

‘Niets merken van verkoop’

Eind juli bracht de netbeheerder al naar buiten op zoek te zijn naar investeerders. Daarvoor was het in overleg met momenteel de enige aandeelhouder, de Nederlandse overheid. Volgens minister Hoekstra is het van belang dat Nederlandse huishoudens geen gevolgen ondervinden van een eventuele verkoop. Eerder stortte de staat al ruim 1 miljard euro in het Nederlandse deel om het eigen vermogen van Tennet te spekken.