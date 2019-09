Nog voor hun eerste herinnering leerden ze elkaar kennen. Sinds de kleuterschool in München zijn Sophia Baumann (22) en Meike Schumann (22) beste vriendinnen. „Waarom weet ik niet precies. Sophia was er gewoon altijd, en ik altijd voor haar.”

Vroeger woonden ze bij elkaar om de hoek. Sophia woont nog altijd in de stad die hen verbindt, Meike verhuisde een paar maanden geleden naar een stad anderhalf uur verderop voor haar lerarenopleiding. Ze zien elkaar tegenwoordig een stuk minder dan vroeger. ‘Onafscheidelijk’ kreeg een heel andere betekenis.

De wekker van Meike ging vanochtend om drie uur. Sophia kon een uurtje langer blijven liggen. Op de luchthaven zagen ze elkaar weer voor het eerst sinds een paar maanden. Meike: „Het was meteen als vanouds. Misschien leuker zelfs, omdat we elkaar veel te vertellen hadden.” Na een korte omhelzing en een koffie, stapten ze in het vliegtuig naar Amsterdam.

Wij zijn meer zusjes dan vriendinnen

Daar zitten ze nu, zo’n tien uur later, op een bankje bij een vijver wazig voor zich uit te staren. De waterdruppels van de fontein in de vijver maken regenboogjes in de lucht. „Even bijkomen”, zucht Sophia. „Het is pas middag en we zijn al gebroken. Zo’n ochtendvlucht is fijn – je hebt de hele dag nog voor je – maar put ook enorm uit.”

Ze hebben maar twee dagen, dus het tempo zit er behoorlijk in. Vanavond drinken ze wijn in de Jordaan, morgen wacht het centrum en het Anne Frank Huis. „Het Anne Frank Huis staat al een tijdje op onze bucketlist, sinds we haar dagboek lazen op de middelbare school”, zegt Meike. „Toen zijn we volgens mij begonnen met onze bucketlist”, voegt Sophia toe.

Wat Sophia en Meike zo leuk aan elkaar vinden, kunnen ze lastig verwoorden. Verder dan algemene eigenschappen als „lief, vriendelijk en aardig”, komen ze niet. „Dat komt denk ik omdat we elkaar al zo lang kennen”, zegt Sophia. Meike: „Wij zijn meer zusjes dan vriendinnen.” Ze lachen. „Cliché, hè?”

