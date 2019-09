Huawei paait bedrijven met broncode

Het Chinese telecombedrijf Huawei is bereid om zijn kennis achter de 5G-technologie te delen met westerse bedrijven. Dat meldt The Economist op basis van een interview met Huawei-topman Ren Zhengfei. Westerse bedrijven die de technologie aanschaffen, krijgen het recht om de broncode aan te passen. Dit betekent dat zij de technologie kunnen ontdoen van eventuele ‘achterdeurtjes’ van de Chinese overheid of Huawei zelf.

Wat de prijs is van de technologie, is nog niet bekend. Deze kan oplopen tot tientallen miljarden dollars. Het zou gaan om een eenmalige aanschaf, die kopers onbeperkt toegang geeft tot 5G-patenten, -licenties en -codes.

Met de stap probeert Huawei het wantrouwen dat in de Verenigde Staten en enkele andere landen tegen het bedrijf heerst, weg te nemen. Het Chinese telecomconcern loopt voorop als het gaat om 5G-internet. Veel westerse landen zijn echter terughoudend in het aangaan van samenwerking met Huawei, uit vrees dat de technologie ingezet kan worden voor spionage door de Chinese overheid.

Het is overigens nooit bewezen dat de Chinese overheid Huawei-apparatuur of -technieken wil gebruiken voor spionage. Wel bleek eerder dit jaar dat er in systemen van Huawei achterdeurtjes zitten die ingezet zouden kunnen worden voor spionage. Huawei ontkent deze toegangen te hebben ingebouwd.

Concurrentie nodig

Het is overigens nog maar de vraag of het daadwerkelijk tot een verkoop komt. De Chinese overheid zou dit kunnen tegenhouden om de wereldwijde macht van het Chinese Huawei te beschermen.

Ook is onduidelijk welke bedrijven überhaupt geïnteresseerd zijn. Volgens analisten die The Economist sprak, hebben partijen als Nokia en Ericsson bijvoorbeeld geen belangstelling.

Huawei creëert niet alleen goodwill door de 5G-technologie te delen, ook geeft het andere telecombedrijven de mogelijkheid een concurrent te worden op 5G-gebied. Volgens Ren heeft Huawei dit nodig om te overleven, omdat het Westen een Chinees monopolie op de technologie zou willen voorkomen. „Een evenwichtige verdeling van belangen is bevorderlijk voor het voortbestaan van Huawei”, aldus de topman.

Ook hoopt het telecombedrijf op deze manier landen die Huawei-technologie hebben geweerd, zoals Australië en de VS, toch indirect producten te kunnen verkopen.

Het zogenoemde vijfde generatie mobiele netwerk (5G) biedt ruimte voor snellere dataverbindingen voor telefoons en andere mobiele apparaten. Ook wordt het met de technologie gemakkelijker om op grote schaal apparaten of auto’s aan te sluiten op het nieuwe net. Het 5G-netwerk zal vermoedelijk in 2022 beschikbaar zijn in Nederland.

De VS staan zeer wantrouwend tegenover Huawei, omdat het land vreest dat China via het 5G-netwerk van het bedrijf verregaande controle kan krijgen over de wereldwijde digitale infrastructuur. In de VS is het voor telecomproviders al verboden om apparatuur van Huawei te gebruiken. In Australië, Nieuw-Zeeland en Japan geldt een soortgelijk verbod.

Washington voert ook op Nederland diplomatieke druk uit om Huawei te weren uit de nieuwe generatie telecomnetwerken. Nederland werkt nog aan de zogenoemde China-visie, maar het lijkt niet alsof er een volledige verbod op Huawei komt. KPN heeft al bekendgemaakt samen te werken met het Chinese bedrijf op het gebied van 5G. Huawei zal echter wel uit het meest kwetsbare centrale netwerk (de ‘kern’) geweerd worden. Daarmee lijkt KPN toch enigszins toe te geven aan de angst voor spionage.

Huawei geeft Chinese obligaties uit Huawei gaat voor het eerst obligaties uitgeven in China. Daarmee wil het bedrijf zes miljard Chinese renminbi (ongeveer 767 miljoen euro) ophalen, zo blijkt uit documenten die woensdag zijn ingediend bij de Chinese autoriteiten. Het techbedrijf is niet beursgenoteerd en kan niet via die weg nieuw kapitaal ophalen. Huawei heeft wel verschillende obligaties uitstaan in Amerikaanse dollars. Om minder kwetsbaar te worden voor geopolitieke ontwikkelingen heeft Huawei besloten nu ook op de binnenlandse markt geld op te halen.