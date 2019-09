Hillary Clinton bezoekt aan haar gewijd kunstwerk in Venetië

De Amerikaanse politica Hillary Clinton heeft op de Biënnale van Venetië donderdag plaatsgenomen in een aan haar gewijd kunstwerk. Met een foto op Twitter leverde ze daarvan het bewijs.

Het gaat om een installatie van de Amerikaanse kunstenaar en dichter Kenneth Goldsmith: HILLARY: The Hillary Clinton Emails (2019). Op een replica van de zogenoemde Oval Office Resolute Desk, het bureau van de Amerikaanse president in het Witte Huis, liggen duizenden uitgeprinte e-mails afkomstig van Clintons privé-server.

In maart 2015 werd bekend dat Clinton als minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten haar privé e-mailserver had gebruikt voor officieel e-mailverkeer, in plaats van gebruik te maken van de officiële accounts en servers van de regering. Toen Clinton in 2016 de Democratische presidentskandidaat werd, gebruikte tegenkandidaat Trump en de Republikeinen deze e-mails om haar kandidatuur te ondermijnen.

In haar tweet met foto van donderdag poseert Clinton achter het bureau. Die begeleidt ze met een ironisch bijschrift: „Ik heb mijn e-mails gevonden op de Biënnale van Venetië. Laat iemand de GOP waarschuwen.” GOP is de afkorting voor Grand Old Party, de bijnaam van de Republikeinse partij.

Volgens Goldsmith zijn de 60.000 veelal banale e-mailberichten „het grootste gedicht van de 21ste eeuw, een anti-monument voor de dwaasheid van Trump”.