Fotograaf Chinese ‘Tank man’ Charlie Cole (64) overleden

De Amerikaanse fotograaf Charlie Cole, maker van de iconische ‘Tank Man’-foto, is vorige week op 64-jarige leeftijd overleden. In 1990 won hij de World Press Photo voor het beeld van een pro-democratiedemonstrant die op het Tiananmenplein in Beijing pontificaal voor vier tanks staat. Cole overleed volgens de BBC op het Indonesische eiland Bali, waar hij woonde.

Cole was een van de vier fotografen die het moment vastlegde vanaf het balkon van een nabijgelegen hotel. In interviews vertelde hij later dat hij bang was dat de tanks de man omver zouden rijden. Het tegenovergestelde gebeurde. Tank Man bleef resoluut staan waar hij stond en de tanks weken uit. Daarna werd de man door veiligheidstroepen van het plein afgevoerd. Het is nog altijd onduidelijk wie de man was en wat er na het incident met hem is gebeurd.

Kort nadat Cole de foto maakte, viel de Chinese politie zijn hotelkamer binnen. Omdat hij daar al rekening mee hield, had hij het rolletje met de prijswinnende foto in plastic gerold en verstopt in een toilet. Ander beeldmateriaal dat agenten vonden werd resoluut vernietigd, maar de foto van het Tank Man-moment kon door Cole het land uit worden gesmokkeld.

Cole werkte als fotograaf voor onder meer The New York Times, en de bladen Time en Newsweek. Voor dat laatste tijdschrift deed hij in 1989 verslag van vreedzame protesten door Chinese arbeiders en studenten tegen corruptie, hoge inflatie en het gebrek aan democratie. Toen het Chinese leger na weken van demonstraties ingreep, vielen er honderden of - volgens sommige bronnen - zelfs duizenden doden.