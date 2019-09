Elf doden bij grote brand in ziekenhuis Rio de Janeiro

Bij een brand in een ziekenhuis in Rio de Janeiro zijn in de nacht van donderdag op vrijdag elf mensen omgekomen. Dat melden Braziliaanse media vrijdag. Alle dodelijke slachtoffers waren in het Badim-ziekenhuis als patiënt. De brand brak rond 18.30 uur lokale tijd uit en verspreidde zich snel door het oude gebouw.

De oorzaak is nog niet officieel vastgesteld, maar het lijkt erop dat de vlammen ontstonden door kortsluiting in een generator. Op het moment dat de brand uitbrak, waren 224 werknemers en 103 patiënten aanwezig in het pand. Zij moesten snel worden geëvacueerd, uit angst dat de muren het zouden begeven.

Het ziekenhuispersoneel was al begonnen met de evacuaties, voordat de nooddiensten arriveerden. Op beelden is te zien dat een deel van de bedlegerige patiënten op straat werd gelegd met matras en al, in afwachting van ambulances. De brandweer kon het vuur na enkele uren doven en kamde het pand uit. De ruim negentig patiënten die niet zijn omgekomen door het vuur, zijn opgevangen in andere ziekenhuizen in de Braziliaanse stad.

Chaotische taferelen tijdens de evacuaties.