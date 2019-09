Duitsland bereid kwart van nieuwe migranten Italië op te nemen

Duitsland is bereid een op de vier illegale migranten die aankomen in Italië op te nemen. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer in een vrijdag gepubliceerd interview met Süddeutsche Zeitung. „Ik heb altijd gezegd dat onze migratiepolitiek ook humaan is. We laten niemand verdrinken.”

Volgens de minister is Frankrijk bereid nog eens een kwart op te vangen. „De gesprekken lopen nog. Maar als alles blijft zoals besproken, kunnen wij 25 procent uit zee geredde mensen overnemen die in Italië aankomen”, zegt christendemocraat Seehofer. 23 september komen Europese ministers van Binnenlandse Zaken bijeen in Malta om over het migratievraagstuk te onderhandelen.

De Europese Unie werkt aan een overeenkomst om nieuwe illegale migranten op de vangen. Sinds 2015 is de migratiestroom vanuit Libië sterk toegenomen. Italië klaagt al langer dat het te veel migranten moet opnemen. De afgelopen maanden werden herhaaldelijk reddingsboten van hulporganisaties geweerd uit Italiaanse havens, totdat een Europese overeenkomst was bereikt voor de opvang van de geredde migranten.