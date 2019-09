‘Drink vaker koffie met Marokkaanse voetballers, Ronald Koeman’

Het nieuws in het kort: Door het getouwtrek rond PSV-talent Mohamed Ihattaren, die zowel een Nederlands als Marokkaans paspoort heeft, is de discussie over ‘voetballoyaliteit’ weer opgelaaid .

. De afstandelijke houding van de KNVB schrikt voetballers met een dubbele nationaliteit af om voor Oranje te kiezen, blijkt uit een rondgang door NRC.

schrikt voetballers met een dubbele nationaliteit af om voor Oranje te kiezen, blijkt uit een rondgang door NRC. Voor met name spelers met ook een Marokkaans paspoort geldt dat er vanuit Marokko actief werk wordt ondernomen om hen te overtuigen van het nationale team. Dit gaat onder meer via de familie.

Sibel Kökçü (46) is in Nederland geboren. Haar ouders komen uit Turkije, daarom heeft zij een dubbel paspoort. „In die tijd kon je dat nog makkelijk aanvragen bij de gemeente”, zegt de moeder van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü, die ook een dubbele nationaliteit heeft.

Orkun Kökçü werd dit seizoen basisspeler bij Feyenoord en heeft alle jeugdelftallen van Oranje doorlopen. Eerder dit jaar was hij nog aanvoerder van Nederland onder 19. Dus toen de Turkse voetbalbond hem polste of hij voor Turkije wilde uitkomen, zei hij nee. Zeker toen hem dit voorjaar een gesprek met Oranje-bondscoach Ronald Koeman in het vooruitzicht werd gesteld, zegt zijn moeder. „Het gaf hem vertrouwen. Ze geven veel om mij, dacht hij.”

Maar het gesprek is er nooit van gekomen, zegt Sibel Kökçü. Precies zoals de Turkse bond haar en haar man had voorspeld. ‘Vertrouw er maar niet op, dat gaat ’m niet worden’, zeiden ze. Toen Kökçü eind mei niet werd geselecteerd voor Jong Oranje, en de Turkse bond hem bleef bestoken met telefoontjes, besloot hij voor Turkije te kiezen.

De KNVB deed nog een reparatiepoging, zegt Sibel Kökçü, maar toen was het te laat. Was het eerder tot een gesprek met Koeman gekomen, dan had haar zoon zich aan Oranje gecommitteerd. „Want ons hart lag bij Nederland”, zegt zij.

Het voorbeeld staat niet op zichzelf. Uit een rondgang van NRC blijkt dat de afstandelijke houding van de KNVB meer voetballers met een dubbel paspoort heeft afgeschrikt. Zo hoorde AZ-aanvaller Oussama Idrissi volgens zijn vader via de televisie dat Koeman hem nog niet goed genoeg vond voor het grote Oranje. „De westerse manier van communiceren”, noemt Hassan Idrissi het. „Een beetje arrogant.”

Bij de Marokkaanse voetbalbond ging het er anders aan toe. Ze belden regelmatig om te informeren hoe het met Oussama ging. Nodigden hem uit voor een gesprek in Marokko, eind vorig jaar. Een hele bondsdelegatie stond hem op te wachten. ‘We leggen je niets op, neem bedenktijd’, zeiden ze. Maar intussen maakten ze hem ook duidelijk dat hij fel begeerd werd. Jij wordt belangrijk voor ons, zeiden ze.

Ook Idrissi doorliep alle jeugdelftallen van Oranje. De keuze voor Marokko lag niet echt voor de hand. Maar door de benadering van de Marokkaanse bond werd hij geprikkeld, vertelt zijn vader. „Koeman had ook in een persoonlijk gesprek kunnen zeggen: je hebt nog stappen te maken, maar we houden je ontwikkeling in de gaten en komen er op terug. Als de Nederlandse bond eerder had aangeklopt, dan had Oussama voor Nederland gekozen. Het gaat om zijn toekomst, hè. De liefde voor Marokko heeft hij, hij gaat er op familiebezoek, maar hij heeft weinig binding met het land.”

De nationale discussie over voetballers met een dubbel paspoort is afgelopen week weer opgelaaid toen Mohammed Ihattaren, een Marokkaans-Nederlands talent van PSV, kenbaar maakte dat hij nog geen keuze wil maken tussen Nederland of Marokko. Voetbalvedette Ruud Gullit vroeg zich in het televisieprogramma Rondo hardop af of Nederland nog wel spelers met een dubbel paspoort moet selecteren voor jeugdselecties, als ze daarna tóch kiezen voor een ander land. Nederland leidt nu spelers op voor een ander land, suggereert hij.

Negentig dubbele paspoorten

In samenwerking met sportstatistiekenbedrijf Gracenote telde NRC negentig Nederlandse voetballers met een dubbel paspoort, die sinds 2000 voor een ander land (21 verschillende) kozen.

Ruim een derde speelde wel voor jeugdelftallen van Oranje. Hun keuze voor het thuisland van hun ouders is lang niet altijd gebaseerd op vaderlandsliefde: de meesten waren niet goed genoeg voor ‘het grote Oranje’.

Negentien van de negentig voetballers waren basisspeler bij een topclub in een goede competitie. Van hen kan worden gesteld dat ze kans hadden gemaakt op een plek in de selectie van het Nederlands elftal. Het gaat om spelers als Hakim Ziyech (Ajax), Mbark Boussouffa (ex-Anderlecht) en Noussair Mazraoui (Ajax). Vaak hebben ze een Marokkaanse achtergrond.

Van die groep kiezen er veel voor Marokko, al zijn er genoeg uitzonderingen. Adam Maher, geboren in het Marokkaanse Ait Izzou, koos voor Oranje, net als Ibrahim Afellay, Otman Bakkal, Anwar El Ghazi en Khalid Boulahrouz. De laatste zegt dat vaderlandsliefde niet altijd de belangrijkste overweging is. „Veel dingen spelen mee bij het maken van een keuze tussen je geboorteland en dat van je ouders. Waar sta je in je ontwikkeling? Hoe staan de nationale teams er voor? Hoe denken je ouders over je keuze? Maak je hen trots door voor hun geboorteland te spelen? Dat laatste was voor mij minder belangrijk. Ik streefde naar het hoogst haalbare en het Nederlands elftal was toen echt wereldtop.”

Familie in een hotel

Spelers kiezen zelf, in samenspraak met hun familie en makelaar, maar voetbalbonden kunnen wel een zetje geven. De Marokkaanse voetbalbond vond het een gemiste kans dat Ibrahim Afellay in 2007 niet voor Marokko debuteerde maar voor Nederland, vertelt Pim Verbeek, die van 2010 tot 2014 technisch directeur was van de Marokkaanse voetbalbond. Hij begon lijsten op te stellen met spelers die in West-Europa geboren waren, maar ook een Marokkaans paspoort hebben. Verbeek liet de grootste talenten benaderen door zijn assistent Ali Afellay, de broer van Ibrahim. „Hij kent de cultuur en spreekt de taal, stapt makkelijk bij ouders binnen. We wilden de spelers en hun families met warmte omringen, zoals dat hoort in de Marokkaanse cultuur.”

Mark Wotte, die van 2015 tot 2019 jeugdselecties van Marokko coachte, beaamt dat. „Wat wij slim deden, was dat we families erbij betrokken. Vaders, moeders, broers, zussen – we maakten er geen punt van als ze een week lang in een mooi hotel wilden slapen. De spelers worden door een chauffeur opgehaald van het vliegveld, alles is piekfijn geregeld.”

Ook de KNVB gaat in gesprek met jeugdinternationals, maar familie wordt niet vanzelfsprekend uitgenodigd, vertelt Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de KNVB. De aanpak van de voetbalbond is als volgt: jongens met een dubbel paspoort krijgen een gesprek met de trainers van hun lichting. Orkun Kökçü sprak bijvoorbeeld over zijn toekomst met Maarten Stekelenburg, de coach van Oranje onder 19. En inderdaad, zegt Hoogma, kwam er geen gesprek met bondscoach Koeman. Of dat gesprek is beloofd weet hij niet. Maar „wij vonden en vinden Kökçü nog niet dusdanig goed, dat de bondscoach van het A-team met hem zou moeten praten”.

Mohamed Ihattaren heeft volgens hem wél met de bondscoach gepraat. Hoogma: „Met de echt speciale jongens, de allergrootste talenten, gaat Koeman in gesprek. We proberen die jongens gemotiveerd te krijgen voor Nederland, zonder harde beloftes te doen. We laten zien welke faciliteiten we hebben en welke kansen ze zouden kunnen krijgen. Het helpt ook dat Oranje nu zo goed presteert. De status is nu goed. Het zou voor zich moeten spreken dat je daar bij wil horen.”

Vader Hassan Idrissi zou het als „westerse benadering” typeren. Hij wil de bondscoach best een advies meegeven: „drink wat vaker koffie met Marokkaanse spelers”. De KNVB moet er volgens hem rekening mee houden dat spelers met een niet-westerse achtergrond zich snel afgewezen voelen. „Oh, kiezen jullie niet voor mij? Dan ga ik wel naar een ander. Die geeft mij wél het gevoel dat ik belangrijk ben.”