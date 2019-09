Licht in New York ter herdenking van de slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers in 2001. Op de plaats waar de torens ooit stonden, werd het monument The Tribute in Light gebouwd. De installatie was ooit bedoeld als tijdelijk gedenkteken, maar het licht wordt nu jaarlijks - op 11 september in Manhattan ontstoken.

Foto Andrew Kelly / Reuters